Après avoir vu le second film de kaamelott, je ne peux que m'interroger. Le problème selon moi, et c'est la même chose dans tous les types de médias, c'est de mettre un mec sur un piédestal et de ne pas lui faire se remettre en question.



Clairement dans le film, on comprend ce qu'Arthur fait de Perceval via une petite scène.



Alexandre Astier est réalisateur, scénariste, compositeur, directeur de casting, chef monteur etc... ça ne va pas. Trop de casquettes.



C'est important d'ailleurs qu'un real ait un chef monteur avec lui car le chef monteur n'est pas juste un technicien. Ca discute, ça réfléchit etc...



Le fait de prendre tous ses enfants ou presque (qui ne sont pas acteurs et ça se voit) et bien ça diminue la qualité du film.





Je commence à penser qu'une saga ne doit pas continuer quand tu as plus de 10 ans d'arret. Ce n'est jamais bon.



On le voit avec kaameloot, Star wars, le seigneur des anneaux et surement plein d'autres exemples.



Soit tu fais les projets durant l'energie du truc, mais après quand c'est devenu "culte" c'est foutu. Tu t'aimes trop pour te remettre en question. Tu te vois à travers le regard des fans et tu te vois comme l'être suprême qu'ils te pensent.



Et sans remise en question ... tu vas rarement loin dans l'artistique.



Et ça fonctionne aussi pour les noms connus du jeux vidéos, la musique, la littérature etc...



Kojima, par exemple, je ne suis pas certain qu'on le fasse se remettre en question. C'est une rockstar du JV qui n'a pas connu la descente et qui ne peut donc pas revenir avec le "jeu du renouveau". Comme on pourrait le voir avec un artiste musicien qui fait beaucoup de mainstream, tombe dans l'alcool, les putes et la drogues puis fait un come back avec un nouvel album très personnel qui laisse à nouveau la place au génie. Et d'ailleurs ce type d'album est rarement fait seul.



Donc, pensez vous qu'une saga peut reprendre et etre de bonne qualité, après des années d'arret ?



Pensez vous qu'il est bon de mettre une personne au statu de "divin" (j'utilise volontairement une exagération) ?



Le débat ne se focalise pas uniquement sur Kaamelott, je le rappelle, mais par exemple sur star wars, metal gear etc..



Est ce que vous pensez vraiment que si Kojima faisait aujourd'hui un metal gear 6, le jeu aurait le moindre intérêt ?



Que gears of war E-day ne risque pas d'etre trop "cahier des charges" et au final faire produit de commande ?



Etc...