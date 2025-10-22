Après avoir vu le second film de kaamelott, je ne peux que m'interroger. Le problème selon moi, et c'est la même chose dans tous les types de médias, c'est de mettre un mec sur un piédestal et de ne pas lui faire se remettre en question.
Clairement dans le film, on comprend ce qu'Arthur fait de Perceval via une petite scène.
Alexandre Astier est réalisateur, scénariste, compositeur, directeur de casting, chef monteur etc... ça ne va pas. Trop de casquettes.
C'est important d'ailleurs qu'un real ait un chef monteur avec lui car le chef monteur n'est pas juste un technicien. Ca discute, ça réfléchit etc...
Le fait de prendre tous ses enfants ou presque (qui ne sont pas acteurs et ça se voit) et bien ça diminue la qualité du film.
Je commence à penser qu'une saga ne doit pas continuer quand tu as plus de 10 ans d'arret. Ce n'est jamais bon.
On le voit avec kaameloot, Star wars, le seigneur des anneaux et surement plein d'autres exemples.
Soit tu fais les projets durant l'energie du truc, mais après quand c'est devenu "culte" c'est foutu. Tu t'aimes trop pour te remettre en question. Tu te vois à travers le regard des fans et tu te vois comme l'être suprême qu'ils te pensent.
Et sans remise en question ... tu vas rarement loin dans l'artistique.
Et ça fonctionne aussi pour les noms connus du jeux vidéos, la musique, la littérature etc...
Kojima, par exemple, je ne suis pas certain qu'on le fasse se remettre en question. C'est une rockstar du JV qui n'a pas connu la descente et qui ne peut donc pas revenir avec le "jeu du renouveau". Comme on pourrait le voir avec un artiste musicien qui fait beaucoup de mainstream, tombe dans l'alcool, les putes et la drogues puis fait un come back avec un nouvel album très personnel qui laisse à nouveau la place au génie. Et d'ailleurs ce type d'album est rarement fait seul.
Donc, pensez vous qu'une saga peut reprendre et etre de bonne qualité, après des années d'arret ?
Pensez vous qu'il est bon de mettre une personne au statu de "divin" (j'utilise volontairement une exagération) ?
Le débat ne se focalise pas uniquement sur Kaamelott, je le rappelle, mais par exemple sur star wars, metal gear etc..
Est ce que vous pensez vraiment que si Kojima faisait aujourd'hui un metal gear 6, le jeu aurait le moindre intérêt ?
Que gears of war E-day ne risque pas d'etre trop "cahier des charges" et au final faire produit de commande ?
Etc...
tags :
posted the 10/22/2025 at 10:16 AM by ippoyabukiki
J'avais vu le 1er c'était pas fifou déjà mais là si ça continue même gratuit je ne perdrais pas mon temps avec
Pendant longtemps je trouvais que Dragon Ball était l'exemple parfait: 2 super séries, une 3ème discutable, puis juste de l'exploitation du matériau déjà existant, puis il y a eu Evolution, Super, les films... qui ont cassés tout ça.
oui,mais c'est rare très rare
Et sans remise en question ... tu vas rarement loin dans l'artistique."
C'est assez peu représentatif du mec pour le coup. Et une saga qui n'a pas donné suite pendant 10 ans peut tout à fait revenir s'il n'y a pas de conclusion à l'histoire.
Gears of War comme tu en parles, avait toujours des questions sans réponse dont une primordiale : Pourquoi la reine Locuste est humaine bordel ? Y a des choix un peu trop vite réglés sur Gears 5, mais j'ai aimé l'explication malgré tout.
Pour Star Wars, ça peut toujours être excellent comme ça peut être mauvais. Rogue One, Andor, Rebels, la fin de The Clone Wars sont tous d'excellents exemples, certains ne seront pas d'accord mais à mon sens Star Wars Episode VIII est un des meilleurs de la saga parce qu'il propose quelque chose de nouveau et que ça fait du bien de pas voir les gentils réussir partout dans ce qu'ils entreprennent comme dans quasi tous les autres.
Tu as toujours un facteur risque de foirage comme une possibilité de créer une pépite, c'est le cas avec Mad Max par exemple, ou Blade Runner 2049, ou encore (je vais pleurer) The Dark Crystal Age of Resistance. Mais faut aussi que les gens arrêtent de tomber purement et simplement dans l'extrême à coup de "c'est de la merde" comme si y avait rien de bon dans certaines productions, je pense notamment à Obi-Wan Kenobi qui souffle le chaud et le froid et qui a déçu beaucoup oui mais n'est pas naze pour autant, The Acolyte qui avait une intrigue intéressante sur le côté enquête mais deux personnages un peu osef, malgré ça, la fin avec le contrôle du Sénat sur le conseil Jedi, les deux soeurs qui servent à Dark Plagueis pour la suite... La saison 2 était prometteuse avant annulation. Boba Fett idem, y avait du bon et du très mauvais, ils auraient dû se cantonner à un duel de hors la loi entre Boba et Cad Bane mais bon... Restait quelques moments sympas au milieu d'un truc plus que moyen.
Tout dépend vraiment, maintenant oui, t'as des suites qui sont déjà à la base des idées de merde, comme Gladiator II par exemple, et parfois les réalisateurs comme Ridley Scott ne sont pas toujours les meilleurs choix, preuve en est avec Alien qui aurait peut-être dû passer la main à Neill Blomkamp. Mais en même temps, c'est pas non plus foncièrement que la faute du réal' qui serait devenu soudainement mauvais, puisque Ridley Scott nous a proposé un Le Dernier Duel qui était excellent y a pas si longtemps non plus.
On a jamais moyen de savoir si ça va être bien ou mauvais avant que ce soit fait de toute façon, la vraie question c'est plutôt, quand c'est pas une idée à la con déjà au départ, parce que le film ou la saga a une fin (Star Wars n'en avait pas réellement techniquement, l'Empire n'est pas complètement vaincu à la fin de l'Episode VI), est-ce que ça vaut le coup de faire revenir une licence perdue depuis longtemps, au risque d'avoir un film de merde, si ça peut malgré tout nous donner une excellente surprise ?
Je pense à Jurassic Park, le premier film se suffisait à lui-même, on a eu Le Monde Perdu que j'aime énormément aussi, JPIII qui est une inutile à mon sens tout en crachant sur le symbole de Jurassic Park... Ben Jurassic World, même s'il est pas très innovant, ça reste un bon moment de cinéma, et pour le coup, le second je l'ai trouvé très bien également et les deux sont dans une continuité logique en termes de scénario. Le 3 j'espérais une conclusion couillue vue la fin du deux, mais ça a été raté malheureusement... Le 4.... Encore plus raté.
Donc ce qu'il me faut quand tu commences à faire beaucoup de films / séries / jeux etc. C'est une conclusion. Je vois beaucoup dire "faut arrêter avec cette saga", et... Oui, je suis d'accord, arrêtons avec Jurassic Park, arrêtons avec la trame principale de Halo, mais avant ça, donnez nous UNE production qui apporte une conclusion, et une belle conclusion si possible. Après, comme Star Wars, vous faites des séries annexes qui parlent d'autres choses comme Skeleton Crew, Rogue One ou Andor par exemple, vous explorez plus en détails le remplacement des Clones par les Stormtroopers comme dans The Bad Batch, ou vous recollez tous les morceaux pour la trilogie médiocres que vous avez pondu avec The Mandalorian et Ahsoka... Bref, y a parfois mille histoires à raconter, elles sont pas toutes bien, mais on peut pas savoir si elles le sont, tant qu'elles ne sont pas racontées et je pense que si pour avoir une excellente histoire qui a une raison d'exister, il faut prendre le risque qu'elle puisse être nulle, alors je pense que je continuerais à prendre le risque. Au pire des cas, j'aurais retenu la leçon avec Gladiator II et j'irais plus voir les suites que je trouve pas nécessaire, mais pour les univers qui peuvent s'étoffer ou avoir une fin, je me priverai pas, et dans le pire des cas les bandes annonces seront là pour essayer de, ou me convaincre.