Crash-test : interdit aux fragiles
Solarr the PC Master
Un crash-test de vos marques préférées... Pour la Renault, c'est une clio, c'est sûr.

https://www.youtube.com/shorts/ICudgOdLZkY
    posted the 10/19/2025 at 10:01 PM by solarr
    comments (3)
    playshtayshen posted the 10/19/2025 at 10:08 PM
    C'est du fake ia
    parrain59 posted the 10/19/2025 at 10:18 PM
    playshtayshen C'est un jeu
    playshtayshen posted the 10/19/2025 at 11:50 PM
    parrain59 ok. Et c'est crédible ? Un simulateur ?
