Legendes Pokemon : ZA
Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
magibob
magibob
articles : 1
visites since opening : 375
blog
POKEMON LEGENDS Z-A CETTE CLAQUE GRAPHIQUE
Sur PC




















Rendu que le jeu aurait dû au minima avoir si Nintendo n’avait pas eu autant la flemme que moi d’activer Windows.
Merci Eden et ReShade.
moi
    tags : nintendo pokemon pc pikapika graphisme legends master race chu magicarpe comparo reshade z-a grostadmorve etvoilacestfinis attrapezlestousattrapezlestous
    belmoncul
    posted the 10/18/2025 at 08:39 AM by magibob
    comments (17)
    akinen posted the 10/18/2025 at 08:45 AM
    magibob posted the 10/18/2025 at 08:47 AM
    akinen

    Tu gère l'amie
    magibob posted the 10/18/2025 at 08:50 AM
    Ah bah nikel pas eu besoin de le faire thxxx
    belmoncul posted the 10/18/2025 at 08:56 AM
    PUTAIN, là ça donne envie
    akinen posted the 10/18/2025 at 09:01 AM
    magibob ^o^
    keiku posted the 10/18/2025 at 09:01 AM
    on appelle ca le réglage du gamma,du contraste et de la luminosité
    magibob posted the 10/18/2025 at 09:08 AM
    belmoncul
    Presque- faudrait ajouté du fun au jeux et la on est bon
    (j'suis un peu mauvaise langue j'ressens du plaisir coupable en y jouant-)
    ratchet posted the 10/18/2025 at 09:08 AM
    On vois rien.
    magibob posted the 10/18/2025 at 09:12 AM
    keiku
    Et du Ray Tracing de Pascal Gilcher, du bloom, et autres nombreux réglage post-effect subtil mais présent si on est pas mauvaise langue ou aveugle-
    magibob posted the 10/18/2025 at 09:16 AM
    ratchet
    Wé j'avoue ce qui est pas plus mal vue la gueule du jeux-
    mais c'est à cause du RTGI aussi qui a pour but de reproduire une gestion de lumière réaliste/cohérente du coup bah ça explique cela, après ça peux aussi venir du réglage de ton écran si tu vois vraiment rien
    poker22 posted the 10/18/2025 at 09:27 AM
    Magibob le jeu est fun; suffit d'être un peu objectif
    magibob posted the 10/18/2025 at 09:31 AM
    poker22
    Fun c'est un bien grand mot si on aime être coupé toute les 2 secondes par des dialogues recyclé depuis les premiers jeux,
    mais comme j'ai justement dis objectivement je prend un plaisir coupable parce que la mécanique Pokemon marche et marchera toujours rien que par Nostalgie c'est cool de se replongé dans l'univers
    keiku posted the 10/18/2025 at 09:35 AM
    magibob ouais, enfin c'est affreusement moche dans tous les cas... je suis pas sur que le bloom ou même le ray tracing apporte vraiment quelque chose ici
    magibob posted the 10/18/2025 at 09:37 AM
    keiku
    Ah bah j'suis d'accord je peux pas faire de miracle non plus
    magibob posted the 10/18/2025 at 09:39 AM
    vue que le jeux fais parlé de lui pour son horrible aspect technique j'ai voulu le pimp pour le fun mais c'est sur que la "claque" dans le titre reste ironique
    poker22 posted the 10/18/2025 at 09:42 AM
    C'est sûr qu'ils pourraient faire un effort graphique; avec l'argent qu'ils ont
    magibob posted the 10/18/2025 at 09:49 AM
    poker22
    Wé mais pourquoi faire un effort si les ventes marche malheureusement d'un point de vue buisness c'est logique-
    c'est à nous consommateur d'être plus exigeant et d'arrêté d'acheté du kk à 70 Euros parce que y'a écris Pokémon dessus.
    Ca me fais pensé aux joueurs Fifa qui gueule tout les ans pour les mêmes raison "jeux recyclé" mais qui rachète au prix fort parce que faut le dire malheureusement c'est devenu une drogue que les éditeurs ont bien conscience et exploite- à nous d'être sobre et de reprendre le contrôle sur nos pulsions..
