link49
name :
Legendes Pokemon : ZA
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
other versions :
Switch
Switch 2
-
magibob
articles : 1
1
visites since opening : 375
375
magibob
> blog
POKEMON LEGENDS Z-A CETTE CLAQUE GRAPHIQUE
Sur PC
Rendu que le jeu aurait dû au minima avoir si Nintendo n’avait pas eu autant la flemme que moi d’activer Windows.
Merci Eden et ReShade.
moi
nintendo
pokemon
pc
pikapika
graphisme
legends
master
race
chu
magicarpe
comparo
reshade
z-a
grostadmorve
etvoilacestfinis
attrapezlestousattrapezlestous
1
Like
Who likes this ?
belmoncul
posted the 10/18/2025 at 08:39 AM by magibob
magibob
comments (17)
17
)
akinen
posted
the 10/18/2025 at 08:45 AM
[pos=centre]
[img=600] lien image[/img]
[/pos]
magibob
posted
the 10/18/2025 at 08:47 AM
akinen
Tu gère l'amie
magibob
posted
the 10/18/2025 at 08:50 AM
Ah bah nikel pas eu besoin de le faire thxxx
belmoncul
posted
the 10/18/2025 at 08:56 AM
PUTAIN, là ça donne envie
akinen
posted
the 10/18/2025 at 09:01 AM
magibob
^o^
keiku
posted
the 10/18/2025 at 09:01 AM
on appelle ca le réglage du gamma,du contraste et de la luminosité
magibob
posted
the 10/18/2025 at 09:08 AM
belmoncul
Presque- faudrait ajouté du fun au jeux et la on est bon
(j'suis un peu mauvaise langue j'ressens du plaisir coupable en y jouant-)
ratchet
posted
the 10/18/2025 at 09:08 AM
On vois rien.
magibob
posted
the 10/18/2025 at 09:12 AM
keiku
Et du Ray Tracing de Pascal Gilcher, du bloom, et autres nombreux réglage post-effect subtil mais présent si on est pas mauvaise langue ou aveugle-
magibob
posted
the 10/18/2025 at 09:16 AM
ratchet
Wé j'avoue ce qui est pas plus mal vue la gueule du jeux-
mais c'est à cause du RTGI aussi qui a pour but de reproduire une gestion de lumière réaliste/cohérente du coup bah ça explique cela, après ça peux aussi venir du réglage de ton écran si tu vois vraiment rien
poker22
posted
the 10/18/2025 at 09:27 AM
Magibob
le jeu est fun; suffit d'être un peu objectif
magibob
posted
the 10/18/2025 at 09:31 AM
poker22
Fun c'est un bien grand mot si on aime être coupé toute les 2 secondes par des dialogues recyclé depuis les premiers jeux,
mais comme j'ai justement dis objectivement je prend un plaisir coupable parce que la mécanique Pokemon marche et marchera toujours rien que par Nostalgie c'est cool de se replongé dans l'univers
keiku
posted
the 10/18/2025 at 09:35 AM
magibob
ouais, enfin c'est affreusement moche dans tous les cas... je suis pas sur que le bloom ou même le ray tracing apporte vraiment quelque chose ici
magibob
posted
the 10/18/2025 at 09:37 AM
keiku
Ah bah j'suis d'accord je peux pas faire de miracle non plus
magibob
posted
the 10/18/2025 at 09:39 AM
vue que le jeux fais parlé de lui pour son horrible aspect technique j'ai voulu le pimp pour le fun mais c'est sur que la "claque" dans le titre reste ironique
poker22
posted
the 10/18/2025 at 09:42 AM
C'est sûr qu'ils pourraient faire un effort graphique; avec l'argent qu'ils ont
magibob
posted
the 10/18/2025 at 09:49 AM
poker22
Wé mais pourquoi faire un effort si les ventes marche
malheureusement d'un point de vue buisness c'est logique-
c'est à nous consommateur d'être plus exigeant et d'arrêté d'acheté du kk à 70 Euros parce que y'a écris Pokémon dessus.
Ca me fais pensé aux joueurs Fifa qui gueule tout les ans pour les mêmes raison "jeux recyclé" mais qui rachète au prix fort parce que faut le dire malheureusement c'est devenu une drogue que les éditeurs ont bien conscience et exploite- à nous d'être sobre et de reprendre le contrôle sur nos pulsions..
