accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
❤
Likers
Who likes this ?
name :
Outriders
platform :
PC
editor :
Square Enix
developer :
People Can Fly
genre :
action
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
10
Likes
Likers
Who likes this ?
kurosama
,
xp2100
,
mugimando
,
drockspace
,
minx
,
torotoro59
,
leblogdeshacka
,
suzukube
,
esets
,
link49
liberty
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
84
visites since opening :
499607
liberty
> blog
all
nouvelle catégorie
Arc Riders c'est un Outriders like ?
De ce que je comprends, beaucoup de joueurs sont sur la Bêta de Arc Riders.
Mais c'est un nouveau jeu type Outriders ?
Vous vous souvenez le jeu Square Enix sortie en 2021.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/17/2025 at 08:28 PM by
liberty
comments (
3
)
losz
posted
the 10/17/2025 at 08:40 PM
Non ca n’a rien à voir, c’est juste des maps à la con avec des objectifs. Outriders, c’était une vraie aventure, enfin un jeu classique quoi avec un début et une fin.
liberty
posted
the 10/17/2025 at 08:41 PM
losz
d'accord merci. Je pensais que c'était des survivants, ils doivent looter dans un monde dangereux et ramener le loot a la base
primerose
posted
the 10/17/2025 at 08:44 PM
C'est un extraction shooter (Marathon, Wildgate, Hunt showdown, Tarkow...) pas un looter shooter mais ça l'était au début du développement par contre...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo