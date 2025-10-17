profile
Outriders
name : Outriders
platform : PC
editor : Square Enix
developer : People Can Fly
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
profile
liberty
articles : 84
visites since opening : 499607
liberty > blog
Arc Riders c'est un Outriders like ?
De ce que je comprends, beaucoup de joueurs sont sur la Bêta de Arc Riders.

Mais c'est un nouveau jeu type Outriders ?
Vous vous souvenez le jeu Square Enix sortie en 2021.

    posted the 10/17/2025 at 08:28 PM by liberty
    comments (3)
    losz posted the 10/17/2025 at 08:40 PM
    Non ca n’a rien à voir, c’est juste des maps à la con avec des objectifs. Outriders, c’était une vraie aventure, enfin un jeu classique quoi avec un début et une fin.
    liberty posted the 10/17/2025 at 08:41 PM
    losz d'accord merci. Je pensais que c'était des survivants, ils doivent looter dans un monde dangereux et ramener le loot a la base
    primerose posted the 10/17/2025 at 08:44 PM
    C'est un extraction shooter (Marathon, Wildgate, Hunt showdown, Tarkow...) pas un looter shooter mais ça l'était au début du développement par contre...
