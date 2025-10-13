profile
Cyberpunk 2077
name : Cyberpunk 2077
platform : Playstation 5
editor : Bandai Namco Games
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
La meilleure scène dans Cyberpunk 2077 (Gros spoil DLC)




J'ai littéralement été transporté dans une autre dimension quand la musique s'est lancée, tout le DLC a une ambiance film d'espionnage ! Pour moi le DLC surpasse le jeu originel, surtout au niveau de l'histoire et des personnages, la musique ci-dessus était déjà dans le jeu de base, mais elle est sublimée par la mise en scène, le contexte et le lieu où elle se produit.

Je vous mets également la musique chantée du DLC, qui n'a rien à envier à la musique du meilleur James Bond de Daniel Craig (Casino Royal bien sûr).



Vivement la suite ! Ils ont un bon socle pour pas avoir un lancement aussi chaotique que le premier
    posted the 10/13/2025 at 06:59 PM by bigboss18
    comments (1)
    51love posted the 10/13/2025 at 07:09 PM
    Que ce soit le jeu de base ou le DLC, le travail sur les personnages est excellent.

    C'est encore plus remarque sur Phantom Liberty, sachant que ce n'est qu'un DLC, mais CDP nous avait déjà habitué à l'excellence à prix raisonnable avec ceux de TW3.

    Quand tu vois la concurrence qui ose te vendre des trucs a 20 boules
