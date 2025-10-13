J'ai littéralement été transporté dans une autre dimension quand la musique s'est lancée, tout le DLC a une ambiance film d'espionnage ! Pour moi le DLC surpasse le jeu originel, surtout au niveau de l'histoire et des personnages, la musique ci-dessus était déjà dans le jeu de base, mais elle est sublimée par la mise en scène, le contexte et le lieu où elle se produit.Je vous mets également la musique chantée du DLC, qui n'a rien à envier à la musique du meilleur James Bond de Daniel Craig (Casino Royal bien sûr).Vivement la suite ! Ils ont un bon socle pour pas avoir un lancement aussi chaotique que le premier