Bon j'ai atteint le NV Ultime/Perfect, ca devrait suffire pour un test a la JVC, d'ailleurs ils ont pas fait de test eux.Digimon Time Stranger dernier jeu Digimon et dernier de la branche Story, ceux qui sont une sorte de mélange entre la formule Pokémon et celle de Shin Méga Tensei (ou Persona si vous voulez)Dans celui on incarne un perso qui vit dans un monde qui est pas loin d' s'écrouler a cause des Digimons qui ont causé l'apocalypse.On vous envoie donc 8 ans dans le Passé pour trouver comment arranger ça et vous y ferrez la connaissance d'Inori et d'un mystérieux Aegiomon.J'irais pas plus loin parce que 1 j'ai pas finie et 2 je compte pas détailler + de toute façon et que 3 je pense pas avoir besoin d'aller plus loin pour donner mon avis sur le jeu.Déjà la mise en scène est très bien et bien appuyée par ce genre de truc.Oui il essaye de me buter.D'ailleurs ils en ont profité pour refaire le design des Digimons, on se rapproche beaucoup plus de leurs origine ou ils étaient plus sauvages/agressif avant qu'ils deviennent plus cartoons avec les Animés.On a aussi un ratio de taille beaucoup plus réaliste.[video]http://www.gamekyo.com/images_1/55643195a358de7befb3fc20b1e3cdf220251004090507.png[/video]On peut aussi monter certains Digimons pour aller un poil plus vite, ce qui a été interdit par Nintendo.Ah aussi comme les Digimons sont sur la map maintenant on peut les attaquer avant le combat pour les affaiblir, ou les heurter avec votre monture.Justement niveau combat on a un tour par tour très classique, avec 4 attaques max basiques + une ou spéciale que le Digimon spamme en boucle dans l'Animé. Un système de faiblesse de Type et de Niveau, un peu d'équipement et c'est tout.Comme dans Cyber Sluth une fois qu'on a assez farm un Digimon on peut le crée, on peut le sacrifier pour en renforcer un autre, on peut l'entrainer a la ferme ect.Ca a pas beaucoup bougé mais ca a été rendu bien + dynamique et agréable, on peut accélérer les combats, on peut modifier, faire évoluer/entrainer nos Digimons bien + facilement que dans Cyber Sluth machin ou on avait des allers retours tout le Temps. (on en fait toujours mais moins souvent)La difficulté est surtout concentré sur les boss, difficulté qui consiste a bourriner, les possibilités stratégiques sont bien moindre que dans un Pokémon.Surement pour ça qu'ils ont même pas essayé de faire un mode PVP.(Après il y a certains boss qui sont graves chiants)Pour les graphismes c'est du AA mais du très bon AA, ca aide pas mal que ce soit une direction artistique Animé.Les OST sont oubliables, j'ai rien retenu du tout, pas etonnant qu'ils vendent les OST des Animés en DLC.Les DLC justement, on verra bien ce que donnera le saison pass mais en attenant a part les Agumon/Gabumon spéciaux on a surtout des costumes.Costumes qui restent durant les Cinématiques, je me demande qui s'est amusé a faire le jeu avec certains d'entre eux. ^¨^Et aussi le DLC donjon EXP/Argent/Matériaux, c'est vraiment si vous avez marre de farm, après vous êtes obligés de farm pour avoir des Digimons a collectionner et a sacrifier donc je vois pas trop l'intérêtBref Digimon Story Stranger Time ne révolutionne rien du tout, mais c'est agréable d'avoir un jeu assez beau qui rame pas agréable a jouez et qui a l'air de marcher niveau ventes.Aller j'y retourne, j'aimerais bien avoir un Vraie Méga Demain.Je met pas de notes parce que ca fait un moment que j'ai compris que c'etait plus restrictif qu'autre chose.Ah oui il y a un TGC mais très anecdotique. Et non c'est pas un Open World, mais a quoi ca aurait servi franchement ?Sinon je peux vous montrer les costumes ou pas ? ^¨^ "EN FAIT NON !"