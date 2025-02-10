HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
COMICS: Super Spider Man
Une collaboration entre Marvel et DC pour un double Cross-over serait en route...

Marvel ferait un comics Spiderman x Superman

et

DC ferait un comics Superman x Spiderman

alors pour les hommes de goûts qui connaissent les Comics, ce genre de collaboration est déjà arrivé et plusieurs fois:
-Superman vs Spiderman
-Superman vs Flash
-Superman vs Wonderwoman
-Superman vs Cassius Clay ( Mohammed Ali)
et
enfin le meilleur et de loin car sans se mentir les précédents sont pas dingue:
Batman vs Hulk

C'est une news assez intéressante car cela ouvrirait aussi la porte pour des films .... un film Batman vs Hulk puisque c'est Universal qui détient les droits du géant vert.

Warner, Universal et Sony ferait un drôle pied de nez à Disney qui détient la majorité des licences Marvel
    posted the 10/02/2025 at 08:18 PM by newtechnix
    comments (7)
    arquion posted the 10/02/2025 at 08:35 PM
    Cela a l'air tellement improbable et surréaliste...
    newtechnix posted the 10/02/2025 at 08:58 PM
    arquion et drôle de coïncidence car Mark Ruffalo a déclaré dernièrement:

    "The Hulk would win in a fight with Superman."
    arquion posted the 10/02/2025 at 09:10 PM
    newtechnix déjà cette collaboration avec ses personnage là (sachant qu'en plus, pour Spiderman c'est pas si simple pour Marvel vu que ça appartient à Sony).
    Mais en plus que chacun de leur côté fasse "exactement" le même film, c'est encore plus WTF
    stardustx posted the 10/02/2025 at 09:34 PM
    Y a déjà une bien meilleure version
    newtechnix posted the 10/02/2025 at 09:36 PM
    arquion attention là c'est juste pour des Comics...le deal justement que pour que cela se fasse chacun fait sa version dans le passé les collaborition entre Marvel et DC pour des comics ont très souvent été compliqué.
    arquion posted the 10/02/2025 at 09:41 PM
    newtechnix il est tard, je suis fatigué
    C'était pas écrit assez gros je crois
    fragdelapassion posted the 10/02/2025 at 10:14 PM
    Pour info: il y aura Batman Vs Deadpool en 2026 chez Urban Comics en VF.
