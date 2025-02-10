Une collaboration entre Marvel et DC pour un double Cross-over serait en route...



Marvel ferait un comics Spiderman x Superman



et



DC ferait un comics Superman x Spiderman



alors pour les hommes de goûts qui connaissent les Comics, ce genre de collaboration est déjà arrivé et plusieurs fois:

-Superman vs Spiderman

-Superman vs Flash

-Superman vs Wonderwoman

-Superman vs Cassius Clay ( Mohammed Ali)

et

enfin le meilleur et de loin car sans se mentir les précédents sont pas dingue:

Batman vs Hulk



C'est une news assez intéressante car cela ouvrirait aussi la porte pour des films .... un film Batman vs Hulk puisque c'est Universal qui détient les droits du géant vert.



Warner, Universal et Sony ferait un drôle pied de nez à Disney qui détient la majorité des licences Marvel