Une collaboration entre Marvel et DC pour un double Cross-over serait en route...
Marvel ferait un comics Spiderman x Superman
et
DC ferait un comics Superman x Spiderman
alors pour les hommes de goûts qui connaissent les Comics, ce genre de collaboration est déjà arrivé et plusieurs fois:
-Superman vs Spiderman
-Superman vs Flash
-Superman vs Wonderwoman
-Superman vs Cassius Clay ( Mohammed Ali)
et
enfin le meilleur et de loin car sans se mentir les précédents sont pas dingue:
Batman vs Hulk
C'est une news assez intéressante car cela ouvrirait aussi la porte pour des films .... un film Batman vs Hulk puisque c'est Universal qui détient les droits du géant vert.
Warner, Universal et Sony ferait un drôle pied de nez à Disney qui détient la majorité des licences Marvel
posted the 10/02/2025 at 08:18 PM by newtechnix
"The Hulk would win in a fight with Superman."
Mais en plus que chacun de leur côté fasse "exactement" le même film, c'est encore plus WTF
