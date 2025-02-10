profile
Ah au fait ça s'est passé hier aussi...
Juste la sortie de Hogwart Legacy dans le gamepass, mais avec la tempête d'hier c'est complètement passé inaperçu

    posted the 10/02/2025 at 08:06 AM by jaysennnin
    arquion posted the 10/02/2025 at 08:19 AM
    Vu qu'il était trouvable pour à peine une dizaine d'euros assez régulièrement, j'espère que ceux qui voulaient l'essayer, l'ont déjà déjà acheté.
    ravyxxs posted the 10/02/2025 at 08:57 AM
    arquion C'est ça, beaucoup l'ont déjà fait, c'est assez plat comme annonce après les évènements d'hier...
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 09:12 AM
    Bon jeu, mais comme mes voisins du dessus, titre trouvable pour une dizaine d'euros...un peu useless du coup
    jaysennnin posted the 10/02/2025 at 09:12 AM
    ravyxxs tu m'étonnes, maintenant reste à voir si ms va faire marche arrière, ou contrebalancer avec des trucs
    patrickleclairvoyant posted the 10/02/2025 at 09:19 AM
    Tous ceux que ça intéressait l’ont fait
    playshtayshen posted the 10/02/2025 at 09:25 AM
    Platiné avec le ps plus extra a 14€. PlayStation forever
