raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
jaysennnin
> blog
Ah au fait ça s'est passé hier aussi...
Juste la sortie de Hogwart Legacy dans le gamepass, mais avec la tempête d'hier c'est complètement passé inaperçu
posted the 10/02/2025 at 08:06 AM by jaysennnin
jaysennnin
comments (
6
)
arquion
posted
the 10/02/2025 at 08:19 AM
Vu qu'il était trouvable pour à peine une dizaine d'euros assez régulièrement, j'espère que ceux qui voulaient l'essayer, l'ont déjà déjà acheté.
ravyxxs
posted
the 10/02/2025 at 08:57 AM
arquion
C'est ça, beaucoup l'ont déjà fait, c'est assez plat comme annonce après les évènements d'hier...
gasmok2
posted
the 10/02/2025 at 09:12 AM
Bon jeu, mais comme mes voisins du dessus, titre trouvable pour une dizaine d'euros...un peu useless du coup
jaysennnin
posted
the 10/02/2025 at 09:12 AM
ravyxxs
tu m'étonnes, maintenant reste à voir si ms va faire marche arrière, ou contrebalancer avec des trucs
patrickleclairvoyant
posted
the 10/02/2025 at 09:19 AM
Tous ceux que ça intéressait l’ont fait
playshtayshen
posted
the 10/02/2025 at 09:25 AM
Platiné avec le ps plus extra a 14€. PlayStation forever
