BOX OFFICE MONDIAL 2025
1 Ne Zha 2 $1,902,337,333
2 Lilo & Stitch $1,037,270,317
3 A Minecraft Movie $957,849,195
4 Jurassic World: Rebirth $867,114,682
5 How to Train Your Dragon $634,971,824
6 F1: The Movie $626,214,586
7 Superman $615,671,478
8 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie - Infinity Castle $605,401,531
9 Mission: Impossible - The Final Reckoning $598,767,057
10 The Fantastic Four: First Steps $521,384,422
11 The Conjuring: Last Rites $435,744,200
12 Captain America: Brave New World $415,101,577
13 Thunderbolts* $382,436,917
en passe de dépasser Superman et sans doute Dragon.
Superman, Captain America, les Thunderbolts et les 4 Fantastiques n'auront pas pesé lourd sur le phénomène du moment chez les jeunes.
Cela va pousser les grands studios d'Hollywood a reconsidérer beaucoup de chose, la vague des super héros semble doucement se tasser.
On a vu Disney produire Cat's eye pour Disney +, Star Wars visions avoir une bonne côte ( ne me demander si c'est bien cela ne m'intéresse pas) et enfin Disney Marvel a insisté auprès de Arc System Works qu'ils avaient carte blanche pour "leur" jeu ( sous-entendu on vous file les persos mais cuisinez les façon manga à la sauce Japonaise ).
Va t-on vers une montée des mangas au cinéma...les chiffres semblent bien l'indiquer, les résultats de ce Demon Slayer explosent toutes les prévisions là ou avant c'était surtout dans les salles au Japon.
Quelques chiffres:
Asie:
Japan $229,860,175
South Korea $37,114,733
Hong Kong $10,594,943
Taiwan $9,833,513
India $8,100,000
Indonesia $7,300,000
Thailand $7,000,000
Malaysia $6,700,000
Vietnam $5,261,114
Philippines $4,200,000
Bien évidemment le Japon est à un niveau stratosphérique mais on voit aussi qu'en Corée c'est un très gros succès aussi.
Europe:
France $7,736,366
United Kingdom $4,697,609
Italy $4,582,444
Spain $3,950,330
Portugal $839,356
Comme d'habitude et depuis longtemps la France premier marché d'Europe pour les mangas et anime.
Amériques latines:
Mexico $15,565,365
Brazil $7,200,000
Colombia $3,699,147
Autres:
Australia $4,859,464
United Arab Emirates $2,240,219
Türkiye $865,762
New Zealand $673,741
Etats-Unis $118,177,378
pas mal sachant que le film est sorti seulement depuis le 12 septembre.
posted the 09/30/2025 at 03:26 PM by newtechnix
J'espère que tron, zootopie 2 seront bon.