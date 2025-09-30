BOX OFFICE MONDIAL 2025



1 Ne Zha 2 $1,902,337,333

2 Lilo & Stitch $1,037,270,317

3 A Minecraft Movie $957,849,195

4 Jurassic World: Rebirth $867,114,682

5 How to Train Your Dragon $634,971,824

6 F1: The Movie $626,214,586

7 Superman $615,671,478

8 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie - Infinity Castle $605,401,531

9 Mission: Impossible - The Final Reckoning $598,767,057

10 The Fantastic Four: First Steps $521,384,422

11 The Conjuring: Last Rites $435,744,200

12 Captain America: Brave New World $415,101,577

13 Thunderbolts* $382,436,917



en passe de dépasser Superman et sans doute Dragon.





Superman, Captain America, les Thunderbolts et les 4 Fantastiques n'auront pas pesé lourd sur le phénomène du moment chez les jeunes.



Cela va pousser les grands studios d'Hollywood a reconsidérer beaucoup de chose, la vague des super héros semble doucement se tasser.



On a vu Disney produire Cat's eye pour Disney +, Star Wars visions avoir une bonne côte ( ne me demander si c'est bien cela ne m'intéresse pas) et enfin Disney Marvel a insisté auprès de Arc System Works qu'ils avaient carte blanche pour "leur" jeu ( sous-entendu on vous file les persos mais cuisinez les façon manga à la sauce Japonaise ).



Va t-on vers une montée des mangas au cinéma...les chiffres semblent bien l'indiquer, les résultats de ce Demon Slayer explosent toutes les prévisions là ou avant c'était surtout dans les salles au Japon.



Quelques chiffres:



Asie:

Japan $229,860,175

South Korea $37,114,733

Hong Kong $10,594,943

Taiwan $9,833,513

India $8,100,000

Indonesia $7,300,000

Thailand $7,000,000

Malaysia $6,700,000

Vietnam $5,261,114

Philippines $4,200,000



Bien évidemment le Japon est à un niveau stratosphérique mais on voit aussi qu'en Corée c'est un très gros succès aussi.



Europe:

France $7,736,366

United Kingdom $4,697,609

Italy $4,582,444

Spain $3,950,330

Portugal $839,356



Comme d'habitude et depuis longtemps la France premier marché d'Europe pour les mangas et anime.



Amériques latines:

Mexico $15,565,365

Brazil $7,200,000

Colombia $3,699,147



Autres:

Australia $4,859,464

United Arab Emirates $2,240,219

Türkiye $865,762

New Zealand $673,741



Etats-Unis $118,177,378

pas mal sachant que le film est sorti seulement depuis le 12 septembre.