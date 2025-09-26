accueil
kisukesan
Hello,
Si quelqu'un passe par là et saurait me dire comment sélectionner les versions longues du seigneur des anneaux sur HBO max ce serait super cool !!!
posted the 09/26/2025 at 01:19 PM by kisukesan
kisukesan
comments (5)
5
)
pimoody
posted
the 09/26/2025 at 01:26 PM
Pour infos, pour ceux que ca intéresseraient, les versions longues sont sortie en 4K et version Longue Apple TV à l’achat. Et, y a une grosse promo les 3 pour 15e et les 6 avec Hobbit pour 30e.
kakazu
posted
the 09/26/2025 at 01:35 PM
internet dit ça : Pour accéder à la version longue d'un film sur HBO Max, il faut sélectionner le film dans la bibliothèque, puis naviguer jusqu'à l'onglet « Suppléments ».
Cet onglet mène automatiquement à la version longue si elle est disponible pour le film en question.
xynot
posted
the 09/26/2025 at 01:51 PM
Mais les versions sont-elles disponibles ?
mooplol
posted
the 09/26/2025 at 01:52 PM
Elles coûtent plus trop chez en bluray pendant les soldes.
Pour la versions 4k cité plus haut l'étalonnage des couleurs n'est plus le même ça peut surprendre
mrvince
posted
the 09/26/2025 at 01:58 PM
xynot
Oui depuis le 22 Septembre.
