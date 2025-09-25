



Bonjour à tous,Heureux possesseur depuis lundi d'un Samsun odyssey G9 OLED 49" je me retrouve dans un situation, chiante... J'ai besoin d'aide! Je ne trouve pas de solution sur internet...Je m'explique, j'avais jusque la 2 écrans en 34", j'utilise un système ambilight de chez Philips, avec le boitier Hue sync, pour synchroniser mes éclairages a mon écran de jeu.Sur ma RTX 5070 Ti j'ai 3 display port et 1 port HDMi, je connecte donc mes deux écrans en display port, et mon boitier hue sync au HDMI.Mon pc détecte mon hue sync comme un 3eme écrans, et pour que mon éclairage ce synchronise a mon jeu je dois dupliquer mon affichage de l'écran 1 a mon "écran" 3 (donc mon boitier hue sync). Jusque la pas de problème.Sauf que, depuis que j'ai mon Oled en 49" quand je duplique mon écran 1 et 3, ça me bride mon jeu en 3840x2160 (16:9) donc j'ai pas le jeu sur tout mon écran. Et si je ne le duplique pas, mon ambilight ne s'allume pas vu que mon bureau n'affiche rien sur mon "ecran 3".J'ai acheter des adaptateurs Display port -> HDMi pour brancher mon hue sync sur le troisième display port, mais ça ne résous pas mon problème.Ma question est, est-ce que je peux/pourrais diffuser mon jeu sur 2 écrans (1 et 3) sans que les deux écrans soit lié entre eux? ou si quelqu'un a une autre solution? Dans les paramètres ou avec je ne sais quel accessoire... s'il vous plait