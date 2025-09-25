profile
calishnikov
calishnikov > blog
Help config pc écrans
Bonjour à tous,
Heureux possesseur depuis lundi d'un Samsun odyssey G9 OLED 49" je me retrouve dans un situation, chiante... J'ai besoin d'aide! Je ne trouve pas de solution sur internet...



Je m'explique, j'avais jusque la 2 écrans en 34", j'utilise un système ambilight de chez Philips, avec le boitier Hue sync, pour synchroniser mes éclairages a mon écran de jeu.Sur ma RTX 5070 Ti j'ai 3 display port et 1 port HDMi, je connecte donc mes deux écrans en display port, et mon boitier hue sync au HDMI.

Mon pc détecte mon hue sync comme un 3eme écrans, et pour que mon éclairage ce synchronise a mon jeu je dois dupliquer mon affichage de l'écran 1 a mon "écran" 3 (donc mon boitier hue sync). Jusque la pas de problème.

Sauf que, depuis que j'ai mon Oled en 49" quand je duplique mon écran 1 et 3, ça me bride mon jeu en 3840x2160 (16:9) donc j'ai pas le jeu sur tout mon écran. Et si je ne le duplique pas, mon ambilight ne s'allume pas vu que mon bureau n'affiche rien sur mon "ecran 3".

J'ai acheter des adaptateurs Display port -> HDMi pour brancher mon hue sync sur le troisième display port, mais ça ne résous pas mon problème.




Ma question est, est-ce que je peux/pourrais diffuser mon jeu sur 2 écrans (1 et 3) sans que les deux écrans soit lié entre eux? ou si quelqu'un a une autre solution? Dans les paramètres ou avec je ne sais quel accessoire... s'il vous plait
    posted the 09/25/2025 at 04:06 PM by calishnikov
    comments (4)
    zoske posted the 09/25/2025 at 04:08 PM
    Un splitter HDMI pour dupliquer le signale vidéo vers ton écran et la Sync box. C'est que je fais avec ma PS5pro et mon Oled pour ne pas avoir l'image en YUV 4.2.0 via la Sync box mais bien RGB 4.2.2 directement via le splitter. Le PC ne devrait pas reconnaitre le splitter comme deux écrans mais bien un
    calishnikov posted the 09/25/2025 at 04:12 PM
    zoske un splitter display port plutôt (vue que mon écran est en DP) , pas bête j'y ai pas penser....
    Mais je dois en prendre un spécifique pour avoir du 5120x1440?
    zoske posted the 09/25/2025 at 04:19 PM
    calishnikov regarde la norme du ton display port des écrans et prend en équivalent pour le splitter
    calishnikov posted the 09/25/2025 at 04:21 PM
    zoske je suis entrain de regarder mais de ce que je vois si je prend un splitter je me bride a 60 FPS ...
