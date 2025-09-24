Je pense avoir raison de ne pas avoir été au cinéma le voir. c'est un film qui a essayé des choses mais qui au final ne sera pas un grand film marquant du MCU. Vu certaines dernières purges du MCU on a un peu de mal à le fracasser vu certains efforts mais cela reste tellement mouais.-L'absence du "vrai" Surfer d'argent...vouloir refourguer une vague surfeuse d'argent au moment (ou plutôt depuis facilement plus de 10 ans, j'ai pas compté :loloù le MCU va mal et que l'absence des historiques Ironman, Captain America,etc est sans doute la raison number one (parmis des dizaines) de la chute du MCU, alors pourquoi se priver du charismatique Surfer d'Argent? Si on va voir un match de boxe de Mike Tyson c'est pas pour voir sa fille ou sa copine sur le ring.-Galactus, je dirais mouais son introduction est moyennement convaincante avec la même erreur que Doc Kang battu par des fourmis, bonjour le danger...donc si Madame Fantastique seul arrive à lui tenir tête, difficile d'en voir le danger universel.Là où Hulk avait servi a démontrer la puissance de Thanos.-Le rythme du film, je me suis dit qu'en fait regarder une deuxième fois le film sera pénible. Plusieurs scènes cassent le rythme. Je me suis endormi quasi 2 fois.-La première scène est un peu malaisante, on pouvait même craindre à un moment que Richard déclare que c'est peut-être pas son fils à cause de problème de fertilité et sa joie fait peine à voir, on a du mal à comprendre ce que l'acteur voulait transmettre comme émotion (car son attitude laisse penser qu'on a loupé quelque chose ou une scène précédente a été coupée au montage).-La scène de poursuite qui se voit affublé d'une situation d'accouchement...quelle idée vraiment naze.-Le ton malgré une superbe DA on voit que cela manque de consistance et ne va pas au bout des situations posées pour les personnages et leur rapport au monde-Ils évitent le piège de l'origin story déjà montré plusieurs fois toutefois le raconter alourdi légèrement le rythme je trouve.-Malgré la très bonne DA, on note des fautes de goût ( de pilosité) classique Marvel avec l'histoire de la barbe de Ben.et surtout Pedro Pascal qui n'a pas fait l'effort de raser sa moustache, c'est quand même un manque de respect pour son personnage (quand on cast quelqu'un c'est qu'il y a quand même des élément physique en commun et à respecter-les personnages des 4Fs sont bien mieux travaillés que dans les anciens films (pas difficile toutefois) on voit qu'ils ont planché beaucoup dessus et on semble t-il voulu équilibré le tout, dans les faits Madame Fantastique a touché le gros lot, c'est le personnage central, voir leader....son frère la Torche Reed a été revu de fond en comble, on imagine qu'un jeune décérébré immature teubé (comme dans les films précédents) aurait été soualant pour le public donc il est maintenant déjà plus intelligent/posé et on insiste moins sur son côté vedette glamour.Par contre la Chose et monsieur Fantastique auront des rôles moins consistant surtout doc Richard... Reed est carrément déclassé, la partition de Pedro Pascal est plus que passable, on comprends même pas ce qu'il essai de jouer (alors éléments coupé au montage?) pourquoi il a l'air autre part? Il n'est plus un leader, juste un peu paumé.La Chose, quasiment tout ce qui la concerne peut être coupé au montage facilement (et il certains que c'est le cas vu qu'il n'y a pas de conclusion avec une sorte de relation avec une nana).-La scène de poursuite avec la surfeuse est magnifique.-La direction artistique assez recherché et vraiment sympathique...même si dans les faits il s'agit encore d'une terre du passé genre année 50/60 recouvert d'une couche de modernité du neo-retro en somme.note: paraît que la musique était bonne...perso j'en ai pas souvenirUn film juste passable mais qui n'a pas la carrure de relever Marvel de son marasme et perso j'aurai bien du mal à le regarder une seconde fois. Un rythme pas top, des enjeux mal calibrés, un Pedro Pascal venu pour prendre un chèque. Des qualités (et des défauts) mais rien de passionnant.Voilà l'avenir du MCU ne repose plus maintenant que sur Avengers et Spiderman.Je vais de ma petite hypothèse, Doc Doom (Fatalis) pourrait ne pas être le méchant qu'on croit dans Avengers Doomsday... donc Galactus éjecté pas les 4Fs semble avoir atterri quelque part dans la Terre des Avengers (maintenant Thunderbolts) et donc les 4Fs vont devoir quitter 828 pour récupérer Franklin... et aider la Terre 616 ( où ils y resteront bloqué) contre Galactus.Marvel a fait une erreur je pense, il s'agit de l'origin story des 4 Fs de base le tout est a été divisé en 4...avoir 4 héros c'est bien mais tu dois diviser tout en 4...sauf qu'en fait ici on a aussi une partie du film qui doit s'intéresser à la Surfeuse d'Argent...et là ils otn justement manqué une opportunité:Faire un film avec la Surfeuse d'Argent avant celui des 4Fs.L'avantage aurait été double raconté l'origine Story d'un personnage charismatique (personnage idéal pour faire des scènes d'actions de malade) et aussi de mettre en valeur la puissance de Galactus.Cela aurait donné une empathie profonde sur la Surfeuse d'Argent et son destin dramatique car là, dans le film , on a au final aucune sympathie pour la surfeuse et la scène de La Torche qui tente de culpabiliser la Surfeuse n'est vraiment pas bonne.