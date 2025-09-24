Je pense avoir raison de ne pas avoir été au cinéma le voir. c'est un film qui a essayé des choses mais qui au final ne sera pas un grand film marquant du MCU. Vu certaines dernières purges du MCU on a un peu de mal à le fracasser vu certains efforts mais cela reste tellement mouais.
Les moins ou chose qui m'emmerde:
-L'absence du "vrai" Surfer d'argent...vouloir refourguer une vague surfeuse d'argent au moment (ou plutôt depuis facilement plus de 10 ans, j'ai pas compté :lol
où le MCU va mal et que l'absence des historiques Ironman, Captain America,etc est sans doute la raison number one (parmis des dizaines) de la chute du MCU, alors pourquoi se priver du charismatique Surfer d'Argent? Si on va voir un match de boxe de Mike Tyson c'est pas pour voir sa fille ou sa copine sur le ring.
-Galactus, je dirais mouais son introduction est moyennement convaincante avec la même erreur que Doc Kang battu par des fourmis, bonjour le danger...donc si Madame Fantastique seul arrive à lui tenir tête, difficile d'en voir le danger universel.
Là où Hulk avait servi a démontrer la puissance de Thanos.
-Le rythme du film, je me suis dit qu'en fait regarder une deuxième fois le film sera pénible. Plusieurs scènes cassent le rythme. Je me suis endormi quasi 2 fois.
-La première scène est un peu malaisante, on pouvait même craindre à un moment que Richard déclare que c'est peut-être pas son fils à cause de problème de fertilité et sa joie fait peine à voir, on a du mal à comprendre ce que l'acteur voulait transmettre comme émotion (car son attitude laisse penser qu'on a loupé quelque chose ou une scène précédente a été coupée au montage).
-La scène de poursuite qui se voit affublé d'une situation d'accouchement...quelle idée vraiment naze.
-Le ton malgré une superbe DA on voit que cela manque de consistance et ne va pas au bout des situations posées pour les personnages et leur rapport au monde
-Ils évitent le piège de l'origin story déjà montré plusieurs fois toutefois le raconter alourdi légèrement le rythme je trouve.
-Malgré la très bonne DA, on note des fautes de goût ( de pilosité) classique Marvel avec l'histoire de la barbe de Ben.
et surtout Pedro Pascal qui n'a pas fait l'effort de raser sa moustache, c'est quand même un manque de respect pour son personnage (quand on cast quelqu'un c'est qu'il y a quand même des élément physique en commun et à respecter
les plus:
-les personnages des 4Fs sont bien mieux travaillés que dans les anciens films (pas difficile toutefois) on voit qu'ils ont planché beaucoup dessus et on semble t-il voulu équilibré le tout, dans les faits Madame Fantastique a touché le gros lot, c'est le personnage central, voir leader....son frère la Torche Reed a été revu de fond en comble, on imagine qu'un jeune décérébré immature teubé (comme dans les films précédents) aurait été soualant pour le public donc il est maintenant déjà plus intelligent/posé et on insiste moins sur son côté vedette glamour.
Par contre la Chose et monsieur Fantastique auront des rôles moins consistant surtout doc Richard... Reed est carrément déclassé, la partition de Pedro Pascal est plus que passable, on comprends même pas ce qu'il essai de jouer (alors éléments coupé au montage?) pourquoi il a l'air autre part? Il n'est plus un leader, juste un peu paumé.
La Chose, quasiment tout ce qui la concerne peut être coupé au montage facilement (et il certains que c'est le cas vu qu'il n'y a pas de conclusion avec une sorte de relation avec une nana).
-La scène de poursuite avec la surfeuse est magnifique.
-La direction artistique assez recherché et vraiment sympathique...même si dans les faits il s'agit encore d'une terre du passé genre année 50/60 recouvert d'une couche de modernité du neo-retro en somme.
note: paraît que la musique était bonne...perso j'en ai pas souvenir
Un film juste passable mais qui n'a pas la carrure de relever Marvel de son marasme et perso j'aurai bien du mal à le regarder une seconde fois. Un rythme pas top, des enjeux mal calibrés, un Pedro Pascal venu pour prendre un chèque. Des qualités (et des défauts) mais rien de passionnant.
Voilà l'avenir du MCU ne repose plus maintenant que sur Avengers et Spiderman.
Je vais de ma petite hypothèse, Doc Doom (Fatalis) pourrait ne pas être le méchant qu'on croit dans Avengers Doomsday... donc Galactus éjecté pas les 4Fs semble avoir atterri quelque part dans la Terre des Avengers (maintenant Thunderbolts) et donc les 4Fs vont devoir quitter 828 pour récupérer Franklin... et aider la Terre 616 ( où ils y resteront bloqué) contre Galactus.
Marvel a fait une erreur je pense, il s'agit de l'origin story des 4 Fs de base le tout est a été divisé en 4...avoir 4 héros c'est bien mais tu dois diviser tout en 4...sauf qu'en fait ici on a aussi une partie du film qui doit s'intéresser à la Surfeuse d'Argent...et là ils otn justement manqué une opportunité:
Faire un film avec la Surfeuse d'Argent avant celui des 4Fs.
L'avantage aurait été double raconté l'origine Story d'un personnage charismatique (personnage idéal pour faire des scènes d'actions de malade) et aussi de mettre en valeur la puissance de Galactus.
Cela aurait donné une empathie profonde sur la Surfeuse d'Argent et son destin dramatique car là, dans le film , on a au final aucune sympathie pour la surfeuse et la scène de La Torche qui tente de culpabiliser la Surfeuse n'est vraiment pas bonne.
Car pour moi, même après avoir passés des bons moments devant certains, je vois tout de même ces films comme du gros divertissement presque de "flux". Je vais pas me les rematter en boucle ni avoir des sensations dingues.
Donc au final, est ce que c'est les films qui sont vraiment moins bons ou est ce qu'on en a juste eu trop et à la fin bah ça ne fait plus mouche ?
Mais pour le reste, 80% des films du MCU c'est la même soupe (Captain Marvel, Black Panther, Spider-Mome, etc., c'est juste pour tenter de plaire à des publics différents).
Je dirais que les 4F rentrent dans la catégorie soupe (les 80%). C'est déjà pas mal, vu les films qui lui ont précédé.
On peu ressortir Gardiens de la Galaxy 1, effectivement mais les suites ne sont pas franchement digne d’intérêt à revoir. Même Iron Man 1 qui jouissais au début d’une bonne aura, c’est éteint. Avengers Infinity Wars aurait pu mais faut se mater un paquet de film avant et la suite change toute la tonalité.
Au final vaut mieux faire une trilogie et en faire d’autres connectés comme les deux trilogie Star Wars, Le Seigneurs des anneaux / hobbit ect. C’est plus digeste et homogène.
La première trilogie Spider-Man survivra au reste.
Mais en fait ce n'est pas un film du MCU qui marquera l'histoire mais le MCU dans son entièreté que les gens retiendront.
Star Wars vu dans son ensemble 1 à 9 ce n'est plus déjà la même limonade...et il en va de même si on rajoute le Hobbit à la trilogie du Seigneurs des anneaux.
Ce qui gêne en générale c'est le succès indécent du MCU comparé à d'autres films en général...aspirant d'une part l'argent des producteurs et récupérant l'amour des spectateurs pour ce grand spectacle qu'a été le MCU (si les gens n'avaient pas aimé ils n'auraient pas fait 23 films avec l'arc d'infinité).
Les films de super héros sont un style à part entière et on devrait les comparé dans ce cadre uniquement...pourquoi un désamour, d'une part la fatigue, d'autre la qualité merdique offerte depuis un moment en terme de divertissement et aussi l'insertion idéologique grossière et donc grotesque.
Il y a de bon films dans le premier arc infinités:
le premier Captain America qui raconte une vraie histoire, le premier Doc Strange est vraiment bien aussi.
Infinity war évidemment est monstrueux mais avec le recul la dernière partie Wankanda est mauvaise, le premier Gardien de la Galaxie.
Malheureusement plus le temps passe et plus le ressenti global sur les film de super héros devient négatif (noraml l'enchainement de bouses ces dernières années).
On a 2 arcs principaux les pierres d'infinités (phases 1,2 et 3) et celui du multivers (phase 4 et 5, la 6 arrive et devrait donc clore l'arc multivers)...c'est simple l'arc de du multivers est une purge absolue avec 16 films.
Sur les 16 films il est difficile de trouver une seule grosse satisfaction...même le doc Strange de Raimy a des problèmes.
Thunderbolts avec des défauts reste potable.
Shang-chi aurait pu être bien sauf que la seconde moitié du film est assez naze.
Eternals pour moi n'est pas un Marvel et ressemble plus à un film DCU pré Gunn.
Après c'est pas sujet à débat que le MCU c'est effondré après Endgame...et encore on pouvait le ressentir même avant.
Enfin que ce soit StarWars, Le Seigneur des anneaux et Marvel on a aussi un effet très négatif des séries...cela joue aussi sur la perception de ces oeuvres et là-dessus on ne peut pas dire que Disney aura pas abusé pour le MCU.
Ca a fonctionné pas mal d'années, et puis il y a eu la fin de la saga de l'infini et il a fallu lancer la suite.
Ce qui a mis des cailloux dans les rouages de la machine, c'est tout d'abord le lancement de Disney+. Le MCU est devenu brouillon, trop difficile à suivre, à qualité inégale, et coûtait plus cher à suivre aussi (pour le consommateur).
Ensuite il y a eu l'affaire Jonathan Majors. La sage du multivers a explosé en cours de route, même s'il ne faut pas trop le dire, de par la perte de son acteur principal, qui avait signé un contrat disant qu'il serait la seule tête de Kang dans le MCU. La phase 4 était une intro trop longue, la phase 5 a patiné dans tous les sens.
Marvel espère avoir rattrapé le coup pour la phase 6, mais il y a eu tellement de perches lancées, de héros lancés (Shang Chi, Moon Knight, Iron Heart ...) et rien n'a été fait avec, si bien que vu le nombre, rien ne semble pouvoir être fait avec, d'où la perte de sens de regarder une suite de films.
Ces deux contextes joints (difficulté à tout voir et tout comprendre, déconnexion des oeuvres à la trame principale) ont transformé le MCU en bazar sans nom, quand les phases 1 2 et 3 étaient connectées et pouvaient créer de l'excitation pour le prochain volume.
Bref, c'est normal de ne plus avoir l'excitation des 25 premiers films. Et en même temps faut les comprendre, sans les films Marvel leur Disney+ c'est un peu le vide intersidéral.
Enfin je veux dire que ça peut exister sans le reste.
Après je sais que tout le modne deteste mais j'ai bien aimé thor 4 aussi.
Par contre avengers ... j'avais retenté l'ere ultron. Quelle horreur