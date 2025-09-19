Solarr the PC Master

Pas un américain traditionnellement, mais Lip-Bu TAN, engagé depuis mars 2025.



Sa nomination au poste de PDG d'Intel fait suite à une période de surveillance intense, marquée notamment par les critiques de l'ancien président Donald Trump, qui a exigé sa démission en août 2025 en raison des inquiétudes suscitées par ses investissements dans des entreprises technologiques chinoises. Tan a souligné son profond engagement envers les États-Unis et Intel, affirmant que diriger l'entreprise est un privilège et que sa réussite est essentielle au leadership technologique et à la sécurité nationale des États-Unis.

Il a développé son ancienne boîte en quintuplant sa valeur.

Il est axé sur la culture d'entreprise et se focalise sur la fonderie, avec peut-être une stratégie de scission entre conception et fabrication. A voir.





AMD s'est imposé comme un leader dominant sur le segment des processeurs hautes performances pour serveurs, atteignant sa plus forte part de marché depuis des décennies. Au quatrième trimestre 2024, la part de marché d'AMD sur le marché des serveurs a atteint 25,1 %, soit une hausse de 2 % sur un an et de 0,9 % sur un trimestre.

Cette croissance reflète un changement significatif par rapport à la domination historique d'Intel, qui contrôlait auparavant plus de 90 % du marché.

Si Intel conserve sa position de leader en termes de livraisons globales, avec 75,9 % des processeurs pour centres de données au deuxième trimestre 2024, AMD a conquis une part plus importante du segment des processeurs hautes performances à forte marge.



Pour le reste, l'influence de TAN pour l'ouverture du capital d'Intel à Nvidia marque une volonté de rattraper un retard technologique dans les temps.