Alors que l'Alpha 4.3.1 est en préparation, contenant notamment l'Apollo Medivac, et que la CitizenCon arrive dans un mois, le YouTubeur Hugo Lisoir a décidé de revenir sur ses 10 ans de relation avec le jeu, de 2015 à 2025 donc.
Passionné d'espace et de Star Citizen, Hugo y explique notamment ce qui l'a poussé à adhérer au projet vidéoludique le plus pharaonique jamais mené jusqu'à présent.
Il y évoque ce qui l'a poussé à acheter le jeu au départ, les dérives qu'il a constatées au fur et à mesure que le projet prenait de l'ampleur, et l'état actuel du jeu qui, bien que toujours plaisant à ses yeux, reste assez éloigné de la promesse initiale.
Hugo précise notamment que les délais de R&D notamment ont fait que les nouveaux joueurs de Star Citizen n'ont pas forcément les mêmes attentes que les anciens, ce qui donne une population de citoyens des étoiles à la fois nombreuse et compliquée à satisfaire, au risque que le jeu devienne un MMO plus classique.
Ceux qui l'aiment, se force à l'aimer.
Il y a plusieurs gameplay différents normalement tout le monde peut s'y retrouver si tu adhères à l'univers Space Opera...
Logiquement à la prochaine Citizen Con ils devraient annoncer la date de sortie de Squadron 42. Mais pour l'annonce d'une version Béta de Star Citizen ça m'étonnerai qu'on ait quelque chose avant celle de l'année prochaine.
Je crois que le jeu que tu as du tester n'était pas le bon.