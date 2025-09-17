Star Citizen

Alors que l'Alpha 4.3.1 est en préparation, contenant notamment l'Apollo Medivac, et que la CitizenCon arrive dans un mois, le YouTubeur Hugo Lisoir a décidé de revenir sur ses 10 ans de relation avec le jeu, de 2015 à 2025 donc.Passionné d'espace et de Star Citizen, Hugo y explique notamment ce qui l'a poussé à adhérer au projet vidéoludique le plus pharaonique jamais mené jusqu'à présent.Il y évoque ce qui l'a poussé à acheter le jeu au départ, les dérives qu'il a constatées au fur et à mesure que le projet prenait de l'ampleur, et l'état actuel du jeu qui, bien que toujours plaisant à ses yeux, reste assez éloigné de la promesse initiale.Hugo précise notamment que les délais de R&D notamment ont fait que les nouveaux joueurs de Star Citizen n'ont pas forcément les mêmes attentes que les anciens, ce qui donne une population de citoyens des étoiles à la fois nombreuse et compliquée à satisfaire, au risque que le jeu devienne un MMO plus classique.