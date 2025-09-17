Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
Hugo Lisoir retrace 10 ans de Star Citizen
Star Citizen
Alors que l'Alpha 4.3.1 est en préparation, contenant notamment l'Apollo Medivac, et que la CitizenCon arrive dans un mois, le YouTubeur Hugo Lisoir a décidé de revenir sur ses 10 ans de relation avec le jeu, de 2015 à 2025 donc.

Passionné d'espace et de Star Citizen, Hugo y explique notamment ce qui l'a poussé à adhérer au projet vidéoludique le plus pharaonique jamais mené jusqu'à présent.

Il y évoque ce qui l'a poussé à acheter le jeu au départ, les dérives qu'il a constatées au fur et à mesure que le projet prenait de l'ampleur, et l'état actuel du jeu qui, bien que toujours plaisant à ses yeux, reste assez éloigné de la promesse initiale.

Hugo précise notamment que les délais de R&D notamment ont fait que les nouveaux joueurs de Star Citizen n'ont pas forcément les mêmes attentes que les anciens, ce qui donne une population de citoyens des étoiles à la fois nombreuse et compliquée à satisfaire, au risque que le jeu devienne un MMO plus classique.

Star Citizen, 10 ans après... - https://www.youtube.com/watch?v=rB1vgn3QwoY
    posted the 09/17/2025 at 06:31 PM by codereferral
    comments (3)
    ganon29 posted the 09/17/2025 at 06:57 PM
    J'y ai joué, c'était moche, mal optimisé et surtout, très chiant...
    Ceux qui l'aiment, se force à l'aimer.
    pharrell posted the 09/18/2025 at 09:46 AM
    C'est clairement un jeu très chronophage avec un rythme très lent. La personne qui n'a que 30 minutes de JV à consacrer par jour n'a rien à faire sur ce jeu, en 30 minutes tu ne fais rien.

    Il y a plusieurs gameplay différents normalement tout le monde peut s'y retrouver si tu adhères à l'univers Space Opera...

    Logiquement à la prochaine Citizen Con ils devraient annoncer la date de sortie de Squadron 42. Mais pour l'annonce d'une version Béta de Star Citizen ça m'étonnerai qu'on ait quelque chose avant celle de l'année prochaine.
    nyseko posted the 09/18/2025 at 12:36 PM
    ganon29 Moche ?

    Je crois que le jeu que tu as du tester n'était pas le bon.
