Fire Emblem : Fortune's Wave
3
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
lalisa
8
Likes
Likers
lalisa
articles : 201
visites since opening : 442226
lalisa > blog
Des screenshots pour le nouveau Fire Emblem sur Switch 2.
Sothis est de retour dans le prochain Fire Emblem

Fire Emblem 3 Houses





Fire Emblem Fortune’s Weave

Sothis









































    posted the 09/12/2025 at 05:05 PM by lalisa
    comments (7)
    noishe posted the 09/12/2025 at 05:15 PM
    Curieux de savoir si ça sera une préquelle ou une suite. Plusieurs éléments penchent d'un côté et de l'autre. Très hâte d'en savoir plus !
    lalisa posted the 09/12/2025 at 05:20 PM
    noishe Pareil j'ai hâte d'en savoir car c'est le jeu qui me fera acheter la Switch 2.
    volran posted the 09/12/2025 at 05:30 PM
    Je pense surtout que c'est une suite de Three Houses
    darkxehanort94 posted the 09/12/2025 at 05:46 PM
    "Mode gentil" J'espère qu'il sera bien celui la.
    lalisa posted the 09/12/2025 at 05:55 PM
    volran Si c'était le cas ont verrait Edelgard et les autres personnages de Three Houses.
    mrnuage posted the 09/12/2025 at 07:52 PM
    Je sais bien que le niveau technologique et le style sociétal n'est pas forcément une bonne indication de la temporalité dans la série FE qui se cantonne toujours à l'héroic-fantasy mais sachant que la Sothis à l'apparence d'enfant de Three Houses est le résultat de manipulations eugénistes et qu'ici on a le droit à une Sothis "adulte", on peut imaginer que ça se passe avant et qu'il s'agit ici de la vraie déesse du passé que Rhéa vénère dans le futur.

    D'autant plus qu'ici on est dans un contexte greco-romain, alors que dans Three Houses on est au moyen-âge, et en plus face à une civilisation inconnue qu possède des sortes d'ogives. Bon après le trailer a montré un perso avec une arme à feu moderne, mais qui sait, peut-être aurons-nous encore une fois affaire à cette mystérieuse société technologiquement avancée?
    gamergunz posted the 09/12/2025 at 09:06 PM
    non seulement je suis heureux du retour de fire emblem qui est l'une de mes licence préféré chez Nintendo avec Zelda et Xenoblade mais en plus ça va avoir un lien avec three houses qui est l'un de mes fire emblem et jeu switch préféré que demander de plus
