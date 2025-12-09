accueil
name :
Fire Emblem : Fortune's Wave
Switch 2
Switch 2
Nintendo
Nintendo
developer :
Intelligent Systems
genre :
tactical-RPG
Des screenshots pour le nouveau Fire Emblem sur Switch 2.
Sothis est de retour dans le prochain Fire Emblem
Fire Emblem 3 Houses
Fire Emblem Fortune’s Weave
Sothis
posted the 09/12/2025 at 05:05 PM by lalisa
lalisa
comments (7)
7
)
noishe
posted
the 09/12/2025 at 05:15 PM
Curieux de savoir si ça sera une préquelle ou une suite. Plusieurs éléments penchent d'un côté et de l'autre. Très hâte d'en savoir plus !
lalisa
posted
the 09/12/2025 at 05:20 PM
noishe
Pareil j'ai hâte d'en savoir car c'est le jeu qui me fera acheter la Switch 2.
volran
posted
the 09/12/2025 at 05:30 PM
Je pense surtout que c'est une suite de Three Houses
darkxehanort94
posted
the 09/12/2025 at 05:46 PM
"Mode gentil" J'espère qu'il sera bien celui la.
lalisa
posted
the 09/12/2025 at 05:55 PM
volran
Si c'était le cas ont verrait Edelgard et les autres personnages de Three Houses.
mrnuage
posted
the 09/12/2025 at 07:52 PM
Je sais bien que le niveau technologique et le style sociétal n'est pas forcément une bonne indication de la temporalité dans la série FE qui se cantonne toujours à l'héroic-fantasy mais sachant que la Sothis à l'apparence d'enfant de Three Houses est le résultat de manipulations eugénistes et qu'ici on a le droit à une Sothis "adulte", on peut imaginer que ça se passe avant et qu'il s'agit ici de la vraie déesse du passé que Rhéa vénère dans le futur.
D'autant plus qu'ici on est dans un contexte greco-romain, alors que dans Three Houses on est au moyen-âge, et en plus face à une civilisation inconnue qu possède des sortes d'ogives. Bon après le trailer a montré un perso avec une arme à feu moderne, mais qui sait, peut-être aurons-nous encore une fois affaire à cette mystérieuse société technologiquement avancée?
gamergunz
posted
the 09/12/2025 at 09:06 PM
non seulement je suis heureux du retour de fire emblem qui est l'une de mes licence préféré chez Nintendo avec Zelda et Xenoblade mais en plus ça va avoir un lien avec three houses qui est l'un de mes fire emblem et jeu switch préféré que demander de plus
