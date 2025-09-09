On continue ne listant quelques éditeurs Japonais:FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals TimeInazuma Eleven: Victory RoadetProfessor Layton and The New World of SteamAlors c'est assez tristounet car ces titres cela plus de 3 ans qu'ils sont présents...Par contre Level 5 offrira des cadeaux ou récompenses pour ceux qui iront sur leur stand (faire la queue pour tester ) des cadeaux un peu collector sympathiques.J'espère qu'ils annonceront au moins un ou deux titres...tout le monde pense notamment à Yokai's watch.Pour l'originalité ce sera le bon stand car ils auront beaucoup de titres à montrer, ze place to be de l'indé au TGS.Un tralier pour présenter la liste.Pas grand chose chez Success avec seulement 2 titres dont 1 mystère.-Cotton Rock With You (PS5, Switch 2, PC, Arcade)-Unannounced Shoot ‘Em Up Game2 jeux d'aventures et 1 rpgDepth Loop (PS5, Switch 2, PS4, Xbox One, PCEnding the Happy Route (PS5, Switch 2, PS4, Switch, PC)etRingamu-Koku no Bokensakaba (iOS, Android, Consoles)Pas folichon du tout mais Depth loop et Ringamu-Koku seront en demo jouable en avant-première.