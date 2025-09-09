On continue ne listant quelques éditeurs Japonais:
Level 5:
FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
Inazuma Eleven: Victory Road
et
Professor Layton and The New World of Steam
Alors c'est assez tristounet car ces titres cela plus de 3 ans qu'ils sont présents...
Par contre Level 5 offrira des cadeaux ou récompenses pour ceux qui iront sur leur stand (faire la queue pour tester ) des cadeaux un peu collector sympathiques.
J'espère qu'ils annonceront au moins un ou deux titres...tout le monde pense notamment à Yokai's watch.
Kodansha Game:
Pour l'originalité ce sera le bon stand car ils auront beaucoup de titres à montrer, ze place to be de l'indé au TGS.
Un tralier pour présenter la liste.
SUCCESS Corporation:
Pas grand chose chez Success avec seulement 2 titres dont 1 mystère.
-Cotton Rock With You (PS5, Switch 2, PC, Arcade)
-Unannounced Shoot ‘Em Up Game
KEMCO:
2 jeux d'aventures et 1 rpg
Depth Loop (PS5, Switch 2, PS4, Xbox One, PC
Ending the Happy Route (PS5, Switch 2, PS4, Switch, PC)
et
Ringamu-Koku no Bokensakaba (iOS, Android, Consoles)
Pas folichon du tout mais Depth loop et Ringamu-Koku seront en demo jouable en avant-première.
C'est sur que le jeu video c'est un peu comme les naissance au japon ca ne saurait pas allez bien... il va encore falloir 2 gen avant qu'on ai un semblant de reprise dans le secteur, en attendant comme les 2 années précédent, on va observer la chute se poursuivre mondialement
heureusement il y a quand même un ou 2 bon jeu qui sortent chaque années (et cette année est une plutot bonne année)