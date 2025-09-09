HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 510
visites since opening : 856513
newtechnix > blog
Line UP TGS 2025
On continue ne listant quelques éditeurs Japonais:

Level 5:
FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
Inazuma Eleven: Victory Road
et
Professor Layton and The New World of Steam

Alors c'est assez tristounet car ces titres cela plus de 3 ans qu'ils sont présents...
Par contre Level 5 offrira des cadeaux ou récompenses pour ceux qui iront sur leur stand (faire la queue pour tester ) des cadeaux un peu collector sympathiques.

J'espère qu'ils annonceront au moins un ou deux titres...tout le monde pense notamment à Yokai's watch.

Kodansha Game:
Pour l'originalité ce sera le bon stand car ils auront beaucoup de titres à montrer, ze place to be de l'indé au TGS.
Un tralier pour présenter la liste.


SUCCESS Corporation:
Pas grand chose chez Success avec seulement 2 titres dont 1 mystère.
-Cotton Rock With You (PS5, Switch 2, PC, Arcade)
-Unannounced Shoot ‘Em Up Game

KEMCO:
2 jeux d'aventures et 1 rpg
Depth Loop (PS5, Switch 2, PS4, Xbox One, PC
Ending the Happy Route (PS5, Switch 2, PS4, Switch, PC)
et
Ringamu-Koku no Bokensakaba (iOS, Android, Consoles)
Pas folichon du tout mais Depth loop et Ringamu-Koku seront en demo jouable en avant-première.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    link49, tripy73
    posted the 09/09/2025 at 10:52 AM by newtechnix
    comments (3)
    gamesebde3 posted the 09/09/2025 at 11:57 AM
    On espère des jeux surprises, notamment sur switch 2.
    cyr posted the 09/09/2025 at 12:29 PM
    Plus on avance, et plus j'ai l'impression que les salon traditionnel de jeux vidéo, c'est un peu comme une ville fantôme....
    keiku posted the 09/09/2025 at 03:41 PM
    cyr bah oui, vu les phases de chaos sociale qu'on a passer ces 10 dernière année (et qui est toujours présent), la déchéance vidéoludique (le mobile), et l'industrialisation a grande échelle sans plus aucune ame (gros éditeur)...la censure aillant atteint des niveau record comme les prix d'ailleurs...

    C'est sur que le jeu video c'est un peu comme les naissance au japon ca ne saurait pas allez bien... il va encore falloir 2 gen avant qu'on ai un semblant de reprise dans le secteur, en attendant comme les 2 années précédent, on va observer la chute se poursuivre mondialement

    heureusement il y a quand même un ou 2 bon jeu qui sortent chaque années (et cette année est une plutot bonne année)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo