name : Gears of War : Reloaded
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Gears Of War Reloaded : Vidéo du jeu complet



Avis Rapide


Il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un remaster.
Ou, pour être plus précis, c’est le remaster d’un remaster.
L’optimisation est parfaite. J’ai du 60 FPS constant avec tout à fond.
Les cinématiques restent cependant bloquées à 30 FPS.
Je n’ai eu aucun micro-freeze.
J’ai juste eu un crash, et encore, j’étais dans le menu principal.

L’IA des alliés est vraiment stupide. Sa seule utilité est surtout d’attirer l’attention des ennemis.
Le boss de fin peut bugger pas mal de fois, au point de ne plus bouger.

Sinon, les musiques sont toujours aussi épiques, et les doubleurs français excellents. D’ailleurs, Marcus Fenix est doublé par l’ancien doubleur d’Al Pacino.
C’est toujours un très bon jeu, mais on voit clairement qu’il date d’une autre époque en termes de gameplay, sans que celui-ci ne soit mauvais pour autant.
Techniquement parlant aussi, c’est toujours un jeu de l’époque, et ça se sent. Par exemple, on doit attendre que l’IA ouvre la porte pour nous permettre d’avancer.
Les versions du jeu (Ultimate et Reloaded) disposent de plusieurs chapitres en plus, que je n’avais jamais faits à l’époque, car non disponibles sur Xbox 360. Franchement, c’était pas mal.
J’avais juste joué à la version 360 à l’époque un très grand nombre de fois, et c’était aussi un des jeux sur lesquels j’ai passé le plus de temps en multijoueur. J’ai même obtenu les 1250 G (dont le fameux succès de tuer 10 000 personnes en classé).
Par rapport à la version 360, graphiquement, ils ont fait du bon boulot sur Reloaded, mais il faut garder à l’esprit que c’est exactement le même jeu. C’est juste son deuxième remaster.
Pour les personnes qui veulent découvrir le jeu pour la première fois, si vous avez des amis ou des proches, je vous conseille de le faire en coop pour plus de plaisir, car l’IA est vraiment merdique, au point de causer des défaites parfois.
https://store.steampowered.com/app/2523720/Gears_of_War_Reloaded/
    sonilka posted the 08/30/2025 at 08:53 AM
    Techniquement c'est solide mais en meme temps si ils avaient foiré ca ... Parce que pour le reste c'est identique à la version Ultimate. A savoir que y a toujours une palanquée de bugs dans le solo (qui n'existaient pas dans l'original), une IA alliée à la ramasse, une IA ennemi (qu'importe le niveau de difficulté) pas beaucoup plus affutée et pouvant parfois te bloquer obligeant à relancer au dernier point de passage. Bref le jeu vaut surtout pour son multi.
    5120x2880 posted the 08/30/2025 at 09:33 AM
    Honnêtement la campagne est très éco+, je l'avais fait pour les succès à l'époque mais en réalité, tout ce qui importe c'est le multi, c'est lui qui a fait la renommé du jeu sur toutes les années.
    mibugishiden posted the 08/30/2025 at 01:50 PM
    C'est plus joli que l'Ultimate ?
    adamjensen posted the 08/30/2025 at 02:06 PM
    mibugishiden
    Franchement, non.
    La différence est presque imperceptible, voir inexistante.
    Si tu as la version Ultimate, n'achète pas la Reloaded.
    roivas posted the 08/30/2025 at 02:17 PM
    adamjensen Je sais pas pour les consoles, mais sur PC, heu carrément si, tu peux pas les confondre, entre la vraie HDR qui chgange vraiment la donne niveau couleurs, l'antialising, le FPS enfin sans drop & les textures en plus haute résolution. Les modèles 3D restent les mêmes et les cinématiques n'ont pas été refaite.
    mibugishiden posted the 08/30/2025 at 02:19 PM
    adamjensen ca peut en fait m'interesser car j'ai revendu ma Xbox et mes jeux Xbox. Il existe en physique ou c'est que demat ?
    adamjensen posted the 08/30/2025 at 03:02 PM
    roivas
    Voici une vidéo comparative entre les trois versions PC, Windows (2007), Ultimate (2016), et Reloaded (2025), les trois sur PC.
    J'ai fait le jeu sur PC, et "graphiquement", pour moi c'est exactement pareil entre l'Ultimate et la Reloaded.
    Dans la catégorie "Textures", entre 02:36 et 03:45, on peux le voir. La différence est très minime, voir inexistante.
    Mais il est vrai que la Reloaded a de meilleure Couleurs/Luminosité.

    https://www.youtube.com/watch?v=d7TnkJ54slo
    adamjensen posted the 08/30/2025 at 03:04 PM
    mibugishiden
    A l'exception de la version PS5, il n'existe aucune autres versions physiques.
    mibugishiden posted the 08/31/2025 at 12:22 PM
    adamjensen ah parce qu'ils le ressortent encore sur Xbox le jeu ?
    adamjensen posted the 08/31/2025 at 01:19 PM
    mibugishiden
    Ben oui, ils allaient pas rater une occasion de les couillonné et de leur ressortir le même jeu de 2016.
