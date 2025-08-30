Avis Rapide

Il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un remaster.

Ou, pour être plus précis, c’est le remaster d’un remaster.

L’optimisation est parfaite. J’ai du 60 FPS constant avec tout à fond.

Les cinématiques restent cependant bloquées à 30 FPS.

Je n’ai eu aucun micro-freeze.

J’ai juste eu un crash, et encore, j’étais dans le menu principal.



L’IA des alliés est vraiment stupide. Sa seule utilité est surtout d’attirer l’attention des ennemis.

Le boss de fin peut bugger pas mal de fois, au point de ne plus bouger.



Sinon, les musiques sont toujours aussi épiques, et les doubleurs français excellents. D’ailleurs, Marcus Fenix est doublé par l’ancien doubleur d’Al Pacino.

C’est toujours un très bon jeu, mais on voit clairement qu’il date d’une autre époque en termes de gameplay, sans que celui-ci ne soit mauvais pour autant.

Techniquement parlant aussi, c’est toujours un jeu de l’époque, et ça se sent. Par exemple, on doit attendre que l’IA ouvre la porte pour nous permettre d’avancer.

Les versions du jeu (Ultimate et Reloaded) disposent de plusieurs chapitres en plus, que je n’avais jamais faits à l’époque, car non disponibles sur Xbox 360. Franchement, c’était pas mal.

J’avais juste joué à la version 360 à l’époque un très grand nombre de fois, et c’était aussi un des jeux sur lesquels j’ai passé le plus de temps en multijoueur. J’ai même obtenu les 1250 G (dont le fameux succès de tuer 10 000 personnes en classé).

Par rapport à la version 360, graphiquement, ils ont fait du bon boulot sur Reloaded, mais il faut garder à l’esprit que c’est exactement le même jeu. C’est juste son deuxième remaster.

Pour les personnes qui veulent découvrir le jeu pour la première fois, si vous avez des amis ou des proches, je vous conseille de le faire en coop pour plus de plaisir, car l’IA est vraiment merdique, au point de causer des défaites parfois.