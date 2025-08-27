J'installe Gears of War - Reloaded, dont la jaquette US avait fuité et laissait sous entendre qu'elle ne compte que la clé d'installation du jeu.La différence entre la boite US et la boite EUR de Gears of War?Sur l'européenne, 0 image du jeu mais les CGV qui prennent la boite de la jaquette arrière. Du jamais vuJe suis en train de l'installer sans internet pour voir si le solo est bien sûr la galette.8 go au lieu de 64goEt le jeu s'appelle "pender".[b]VERDICT :[/b] le solo se lance bien avec seulement 8 Go !EDIT 2 : Live terminé. Voici la rediff' !