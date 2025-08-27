J'installe Gears of War - Reloaded, dont la jaquette US avait fuité et laissait sous entendre qu'elle ne compte que la clé d'installation du jeu.
La différence entre la boite US et la boite EUR de Gears of War?
Sur l'européenne, 0 image du jeu mais les CGV qui prennent la boite de la jaquette arrière. Du jamais vu
Je suis en train de l'installer sans internet pour voir si le solo est bien sûr la galette.
8 go au lieu de 64go
Et le jeu s'appelle "pender".
[b]VERDICT :[/b] le solo se lance bien avec seulement 8 Go !
Bref, la législation Européenne a parfois du bon !
EDIT : si vous voulez ma découverte en direct :
EDIT 2 : Live terminé. Voici la rediff' !
8Go, donc c'est une Game Key Disc. Le contenu du jeu ne peut être entièrement dessus...
zampano Merci
snk Les photos de mes pieds ne se vendent pas, mais si tu veux sub à ma chaine pour m'e payer une, vas y
Ce voile grisâtre mais quelle horreur ahah.
C’est quand même compliqué de revenir en arrière après avoir goûté à l’oled.