Gears of War : Reloaded
name : Gears of War : Reloaded
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
Concernant la version Disque EUR de Gears of War...


J'installe Gears of War - Reloaded, dont la jaquette US avait fuité et laissait sous entendre qu'elle ne compte que la clé d'installation du jeu.



La différence entre la boite US et la boite EUR de Gears of War?
Sur l'européenne, 0 image du jeu mais les CGV qui prennent la boite de la jaquette arrière. Du jamais vu



Je suis en train de l'installer sans internet pour voir si le solo est bien sûr la galette.
8 go au lieu de 64go



Et le jeu s'appelle "pender".

[b]VERDICT :[/b] le solo se lance bien avec seulement 8 Go !



Bref, la législation Européenne a parfois du bon !

EDIT : si vous voulez ma découverte en direct :
EDIT 2 : Live terminé. Voici la rediff' !

Ma chaine Twitch - https://www.twitch.tv/twinsengameforever
    posted the 08/27/2025 at 06:40 PM by obi69
    comments (11)
    solarr posted the 08/27/2025 at 07:32 PM
    Pas compris Obiwan Kenobi.

    8Go, donc c'est une Game Key Disc. Le contenu du jeu ne peut être entièrement dessus...
    metroidvania posted the 08/27/2025 at 07:32 PM
    L'arrière de la boîte EU est hideuse
    guiguif posted the 08/27/2025 at 07:37 PM
    solarr non, le solo est bien sur le disque et le multi est a DL, ça a été confirmé
    zampano posted the 08/27/2025 at 08:18 PM
    Le solo ne fait que 8go? Ou c’est juste une partie du solo?
    cyr posted the 08/27/2025 at 08:22 PM
    Autant pour la switch2 je comprend le principe, mais pourquoi sur un bluray il y a pas tous le jeux?
    guiguif posted the 08/27/2025 at 08:23 PM
    zampano le solo est entièrement sur le disque
    zampano posted the 08/27/2025 at 08:26 PM
    guiguif Obi69 Je viens de regarder ça c’est pas 8go. 8ho c’est pour pouvoir lancer le jeu, c’est 64go sur le disque. https://youtu.be/Twa59uk2MLE?si=ATWVN-jVqBqshZCX
    snk posted the 08/27/2025 at 09:13 PM
    le plus choquant c'est l'écran, il faut que tu achète un OLED ^^
    obi69 posted the 08/27/2025 at 09:15 PM
    solarr Pour lancer le jeu il faut juste 8 go d'installation
    zampano Merci
    snk Les photos de mes pieds ne se vendent pas, mais si tu veux sub à ma chaine pour m'e payer une, vas y
    shambala93 posted the 08/27/2025 at 09:25 PM
    snk
    Ce voile grisâtre mais quelle horreur ahah.

    C’est quand même compliqué de revenir en arrière après avoir goûté à l’oled.
    obi69 posted the 08/27/2025 at 11:01 PM
    shambala93 C'est parce que j'ai pris en photo avec mon tel.
