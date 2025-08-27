Sur le blog lors de la révélation, il était prévu que l'on puisse transférer des skins de Black Ops 6 vers Black Ops 7 (ce qui semblait être une bonne idée), mais une mise à jour a annoncé que ce transfert ne serait pas possible. Tout ce qui concerne Black Ops 6 restera uniquement sur ce jeu/Warzone, à l'exception des gobblegums et des jetons double expérience.« Nous savons que l'identité de Call of Duty a fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers temps. Certains d'entre vous ont dit que nous nous étions éloignés de ce qui rendait Call of Duty unique au départ : immersif, intense, viscéral et, à bien des égards, ancré dans la réalité. Ces commentaires nous touchent de plein fouet et nous les prenons au sérieux. »99% qu'après la saison 1 on va avoir des collabs et des skins WTF, comme à chaque opus depuis black ops 3.Petite liste des skins non exhaustive WTF:Il y a eu comme les autres Call of duty des collabs.L'arme répète "Je suis Cornholio, et je veux du PQ pour mon trou-trou"Je ne trouve pas en français, mais le seul bon "point" des collabs, c'est qu'ils prennent les doubleurs officiel VF généralement.