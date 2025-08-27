Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
Call of duty Black ops 7 retournement de vestes
Sur le blog lors de la révélation, il était prévu que l'on puisse transférer des skins de Black Ops 6 vers Black Ops 7 (ce qui semblait être une bonne idée), mais une mise à jour a annoncé que ce transfert ne serait pas possible. Tout ce qui concerne Black Ops 6 restera uniquement sur ce jeu/Warzone, à l'exception des gobblegums et des jetons double expérience.




« Nous savons que l'identité de Call of Duty a fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers temps. Certains d'entre vous ont dit que nous nous étions éloignés de ce qui rendait Call of Duty unique au départ : immersif, intense, viscéral et, à bien des égards, ancré dans la réalité. Ces commentaires nous touchent de plein fouet et nous les prenons au sérieux. »

99% qu'après la saison 1 on va avoir des collabs et des skins WTF, comme à chaque opus depuis black ops 3.

Petite liste des skins non exhaustive WTF:












Il y a eu comme les autres Call of duty des collabs.


L'arme répète "Je suis Cornholio, et je veux du PQ pour mon trou-trou"

Je ne trouve pas en français, mais le seul bon "point" des collabs, c'est qu'ils prennent les doubleurs officiel VF généralement.
Call of duty - https://codmwstore.com/bo6-warzone-skins/
    tags : call of duty
    posted the 08/27/2025 at 02:03 AM by totenteufel
    comments (8)
    kinectical posted the 08/27/2025 at 02:13 AM
    Pour les skins je suis tout à fait d’accord par contre pour les armes je trouve ça complètement con et le truc des armes qui ne sont pas “d’époque” n’a aucun rapport si je peut le rappeler beaucoup de pays utilisent encore de vieilles armes qui dates de très longtemps alors 2035 ont peut utiliser des armes qui date de 40 ans m’enfin bon moins de contenu pour certains ces mieux à ce qui paraît ….bandes de con
    wickette posted the 08/27/2025 at 05:18 AM
    Mouais les skins de précommande sont assez loufoques déjà, c’est pas aussi horrible mais quand même


    Ils ont trouvé le filon pour forcer les gens à devoir reacheter des skins dans BO7

    kinectical les gens ont juste demandé la fin des skins type american dad et un semblant de cohérence, le reste c’est Activision qui en profite. Personne n’a parlé d’époque d’armes
    walterwhite posted the 08/27/2025 at 06:22 AM
    Ces gros mythos

    En décembre on va retrouver les gamins de Strangers Things partout et en juin 2026 ce sera teletubies duty.
    thelastone posted the 08/27/2025 at 06:32 AM
    Ils ont parlé de skins cohérants je crois donc ça passe
    potion2swag posted the 08/27/2025 at 07:55 AM
    Ils ont surement pris de plein fouet le report des précos de BO7 vers BF6 surtout...
    alozius posted the 08/27/2025 at 10:15 AM
    Ils noient juste le poisson. Le problème c’est pas les skins, les problèmes sont :
    - Le SBMM
    - Les pass de combat
    - Le Blackcell qui se permet d’être un pass de combat dans le pass de combat, j’ai halluciné la première fois que j’ai vu ça
    - Le manque de contenu, ou du contenu de merde qui n’est que du recyclé d’ancienne map, armes etc…
    - Le manque de réactivité au sujet des cheats
    - Le manque d’optimisation, dites vous que black ops 7 sort aussi sur PS4 et One, c’est lunaire, comment veux-tu que le jeux soit « next-gen » dans ces conditions.
    - Et surtout, ça fait des années qu’on reproche tout ça et qu’on est pas écouté, ça montre qu’une seule chose, le manque de considération pour les joueurs et ça c’est le pire.
    La politique mise en place depuis des années est claire, faire un max d’argent avec un minimum d’efforts en négligeant clairement les joueurs.
    Ça fait des années qu’on leur dit qu’on ne veut pas de leur SBMM de mort qui te force à tomber avec des gars qui jouent leur vie h24 en multi alors que t’as juste envie de souffler un coup après le taf c’est juste lunaire..

    Perso cette année ça sera sans moi sans pour autant que je prenne Battlefield car je n’aime pas trop cette licence et son game design. Ça me fera une cure de désintoxication d’un an pour un retour en 2026 sur un vrai COD j’espère.
    ravyxxs posted the 08/27/2025 at 01:08 PM
    Ce jeu de beauf n'empêche.
    xhander posted the 08/27/2025 at 04:02 PM
    Les skins de l'article existent vraiment dans Call of ?
