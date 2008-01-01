profile
Family Game Boy : nouvel accessoire pour Famicom
Hello!

Episode spécial de notre chronique "La Game Boy sur grand écran" car un nouvel accessoire à fait son apparition : une sorte de super Game Boy pour Famicom

    posted the 08/22/2025 at 06:10 PM by fdestroyer
