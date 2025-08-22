profile
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
name : LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
platform : PC
editor : Warner Bros Interactive
developer : Traveller's Tales
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
30 minutes de gameplay pour Lego Batman : Le jeu de la Gamescom ?
Si cela ne reste qu'un jeu Lego, j'ai la sensation qu'il a fait l'unanimité lors de sa présentation et que tous ceux qui y ont joué ont été plus qu'emballé par cette nouvelle formule.



L'open world a l'air grand et vivant, et surtout le gameplay s'inspire des Batman Arkham, notamment pour les combats.
Rappelons que l'histoire permettra de retracer le parcours du Chevalier Noir à travers plusieurs moments clés des films.



Je n'ai pas été autant hypé par un jeu sur le personnage depuis Arkham Knight il y'a 10 ans, je pense !
    belmoncul
    posted the 08/22/2025 at 05:49 PM by lightside
    comments (3)
    kujotaro posted the 08/22/2025 at 06:03 PM
    J'adore. Avoir mit le gameplay des Arkham c'est la meilleure idée possible.

    Day one.
    cyr posted the 08/22/2025 at 09:37 PM
    Si c'est un jeux lego qui fait sensation, on est au fond....
    lightside posted the 08/22/2025 at 10:02 PM
    cyr Les jeux Lego sont parfois un peu répétitifs, mais il faut reconnaitre qu'ils adaptent très bien les univers qu'ils mettent en scène, la plupart sont des bons jeux, aucun n'est vraiment mauvais à ma connaissance, et depuis Star Wars la Saga Skywalker ils ont réinventer la formule qui continuera avec celui là
