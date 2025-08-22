Si cela ne reste qu'un jeu Lego, j'ai la sensation qu'il a fait l'unanimité lors de sa présentation et que tous ceux qui y ont joué ont été plus qu'emballé par cette nouvelle formule.L'open world a l'air grand et vivant, et surtout le gameplay s'inspire des Batman Arkham, notamment pour les combats.Rappelons que l'histoire permettra de retracer le parcours du Chevalier Noir à travers plusieurs moments clés des films.Je n'ai pas été autant hypé par un jeu sur le personnage depuis Arkham Knight il y'a 10 ans, je pense !