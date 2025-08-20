The Shape s'adresse aux joueurs. IllFonic, le studio à l'origine de Friday the 13th: The Game et de Ghostbusters: Spirits Unleashed , a officiellement annoncé son prochain projet d'horreur : une adaptation en jeu vidéo de la légendaire franchise Halloween de John Carpenter , avec Michael Myers au centre.Prévu pour une sortie en 2026, Halloween est développé en collaboration avec Malek Akkad , fils de Mustafa Akkad, producteur original du film de 1978, et bénéficiera même de la participation de John Carpenter lui-même. « Nous voulions capturer non seulement l'ambiance d' Halloween , mais aussi l'atmosphère de ce tout premier film », a déclaré Jared Garrett, directeur de la création chez IllFonic.Furtivité, peur et survie Contrairement aux précédents projets d'IllFonic, Halloween combinera gameplay solo et multijoueur. Il s'agit avant tout d'une expérience d'horreur furtive où les joueurs peuvent incarner Michael Myers ou tenter de survivre en tant que citoyens ordinaires de Haddonfield , dans l'Illinois.Du côté du tueur, Myers traque et traque les habitants et les joueurs sans méfiance, s'appuyant sur sa lenteur et sa menace imparable.Les survivants, quant à eux, doivent trouver des moyens créatifs de s'échapper ou de résister : appeler la police, mobiliser leurs voisins, voire organiser des groupes armés pour contrer la menace. « Nous voulions vraiment ancrer le jeu dans les années 1970 », explique Jordan Mathewson, directeur de la conception . « Pas de téléphones portables, pas de télévision par câble, juste des téléphones muraux et une paisible ville de banlieue qui se retrouve soudainement assiégée. Ce sentiment de vulnérabilité est essentiel pour Halloween . »Plus qu'un simple survival horror Contrairement à de nombreux jeux d'horreur asymétriques, IllFonic promet qu'Halloween ne se résumera pas à une simple fugue. Le jeu intégrera des éléments de bac à sable, offrant aux survivants la liberté de décider comment agir : jouer les héros et sauver les autres, ou se concentrer uniquement sur la fuite. Chaque partie, selon IllFonic, sera différente.Les fans remarqueront également une voix familière. La bande-annonce présente une narration rappelant celle du célèbre Dr Loomis incarné par Donald Pleasence, avec le même doubleur que dans le film de 2018 reprenant le rôle. Et si IllFonic ne dévoile pas encore toute l' implication de John Carpenter , la société annonce que son rôle dans le projet sera révélé lors d'une prochaine annonce, une annonce qui ravira les fans d'horreur. Pour l'instant, Halloween est prévu pour 2026 , sans date de sortie précise.Mais si IllFonic parvient à retranscrire l'effroi, le rythme et l'inévitable terrifiant de Michael Myers, les joueurs pourraient bientôt revivre l'une des expériences d'horreur les plus emblématiques jamais créées, mais cette fois, avec le couteau entre les mains.Dommage que ce soit pas la version de Rob Zombie qui ressort en blu-ray en octobre via la plateforme ESC distribution.