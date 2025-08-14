Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
La dernière mission solo de Black ops 7 serait en multi
Call of Duty: Black Ops 7 intégrera la mission finale de la campagne dans une expérience multijoueur à 32 joueurs pour la première fois dans la série.

Selon des sources qui ont souhaité rester anonymes car elles ne pouvaient pas parler des plans du jeu, la carte « Avalon » de Black Ops 7, qui faisait l'objet de nombreuses rumeurs et qui était initialement prévue comme une carte Battle Royale, sera la 12e et dernière mission du titre dans la campagne Black Ops 7.

Il est dit que même si certains points d'intérêt d'Avalon seront présents dans le cadre de la campagne du jeu (qui peut être jouée en coopération jusqu'à 4 joueurs), la carte à part entière sera la « mission finale » du jeu.

La mission finale ressemble terriblement à un jeu de tir basé sur l'extraction, où les joueurs devront remplir des objectifs et extraire, mais nous devrons attendre et voir exactement ce que cela signifie.

Il a été dit que la mission serait « hardcore » et similaire à d'autres jeux de tir d'extraction sur le marché ; si vous êtes tué et que votre escouade est anéantie, vous perdrez toute la progression de votre personnage.

ça pue de plus en plus ce Black ops 7, après le très mauvais zombie du 6, c'était mieux quand y avait les Battle pass avec 4 maps c'était bien plus travaillé et détaillé en payant que gratuit.

Nouveau trailer:


Via Xboxygen:
Alors que Treyarch, Raven et Activision se préparent à la révélation de Call of Duty : Black Ops 7 lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, de nouvelles fuites sur le jeu viennent de faire surface via @TheGhostOfHope, un insider réputé pour ses révélations autour de l’univers Call of Duty.

Les 3 cartes remasterisées de Black Ops 2 au lancement de Black Ops 7 sont les suivantes :

- Raid
- Express
- Hijacked
Tom Henderson - https://insider-gaming.com/black-ops-7-avalon-map-campaign/
    posted the 08/14/2025 at 05:29 PM by totenteufel
    heracles posted the 08/14/2025 at 07:00 PM
    Pendant que je serais sur BF6
    wickette posted the 08/14/2025 at 07:45 PM
    Ca ira merci, qu'ils s'amusent avec leur skins cel shadé american dad ou anime et leur warzone rempli de cheaters.
