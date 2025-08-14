accueil
Jurassic Park : Survival
platform :
PC
editor :
Embracer Group
developer :
Saber Interactive
genre :
Survie
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
link49
,
supasaiyajin
,
kyogamer
,
marios1
,
minx
,
raph64
,
torotoro59
,
leonr4
,
negan
,
astrogirl
Jurassic Park Survival : Video Behind The Scene
Vidéo dans les coulisses du jeu
posted the 08/14/2025 at 12:22 PM by
rider288
comments (
8
)
yanssou
posted
the 08/14/2025 at 12:27 PM
Un making of sur le trailer de révélation dévoilé il y a 1 ans, ça pue un peu.
akinen
posted
the 08/14/2025 at 12:27 PM
L’info primordiale: Payal Mistry, le nom de l’héroïne.
De rien
krusty79
posted
the 08/14/2025 at 12:55 PM
yanssou
Ça s'appelle rafraîchir la mémoire avant la gamescom qui commence la semaine prochaine mon Coco; on appelle aussi ca du marketing...
marcelpatulacci
posted
the 08/14/2025 at 01:05 PM
akinen
j'ai cru un nom sortie de Star Wars....
Bon au moins elle n'a pas le ultra fort accent qui fait rire quand ils parlent anglais.
yanssou
posted
the 08/14/2025 at 01:06 PM
krusty79
Comme si je savais pas que la conférence d'ouverture de la Gamescom commence mardi prochain...
Y'a pas que cette événement dans l'année hein coco.. Y'a sûrement eu des complication dans le dev.
akinen
posted
the 08/14/2025 at 01:14 PM
marcelpatulacci
gasmok2
posted
the 08/14/2025 at 01:26 PM
Mais pourquoi encore une vue FPS?
krusty79
posted
the 08/14/2025 at 01:43 PM
yanssou
Y'a sûrement eu des complication dans le dev.
Spéculation totale, et j'ai envie de dire que de toute facon, il y en a dans tous les devs...
