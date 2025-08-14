profile
Jurassic Park : Survival
name : Jurassic Park : Survival
platform : PC
editor : Embracer Group
developer : Saber Interactive
genre : Survie
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
rider288
rider288
Jurassic Park Survival : Video Behind The Scene
Vidéo dans les coulisses du jeu

    posted the 08/14/2025 at 12:22 PM by rider288
    comments (8)
    yanssou posted the 08/14/2025 at 12:27 PM
    Un making of sur le trailer de révélation dévoilé il y a 1 ans, ça pue un peu.
    akinen posted the 08/14/2025 at 12:27 PM
    L’info primordiale: Payal Mistry, le nom de l’héroïne.

    De rien
    krusty79 posted the 08/14/2025 at 12:55 PM
    yanssou Ça s'appelle rafraîchir la mémoire avant la gamescom qui commence la semaine prochaine mon Coco; on appelle aussi ca du marketing...
    marcelpatulacci posted the 08/14/2025 at 01:05 PM
    akinen j'ai cru un nom sortie de Star Wars....

    Bon au moins elle n'a pas le ultra fort accent qui fait rire quand ils parlent anglais.
    yanssou posted the 08/14/2025 at 01:06 PM
    krusty79 Comme si je savais pas que la conférence d'ouverture de la Gamescom commence mardi prochain...

    Y'a pas que cette événement dans l'année hein coco.. Y'a sûrement eu des complication dans le dev.
    akinen posted the 08/14/2025 at 01:14 PM
    marcelpatulacci
    gasmok2 posted the 08/14/2025 at 01:26 PM
    Mais pourquoi encore une vue FPS?
    krusty79 posted the 08/14/2025 at 01:43 PM
    yanssou Y'a sûrement eu des complication dans le dev. Spéculation totale, et j'ai envie de dire que de toute facon, il y en a dans tous les devs...
