[Help] quel est l'offre internet fibre la moins cher en belgique ?
et fiable svp
genre moi j'ai sosh , mais la j'aide mon frere a emménager en belgique il sait pas trop vers quelle opérateur internet pour se diriger , pareil pour le mobile aussi si vous avez des ptit tuyaux ca m’intéresse , merci d'avance!
    posted the 08/13/2025 at 09:26 PM by skuldleif
    comments (6)
    zekk posted the 08/13/2025 at 10:05 PM
    Chez nous le marché est nettement moins concurrentiel,

    à ça place j'irais voir chez Scarlet ou chez Viking, mais je ne suis pas sûr.
    zekk posted the 08/13/2025 at 10:07 PM
    Tu as Digi aussi, mais ils commencent seulement à l'installer et leur offre n'est presque pas disponible en Wallonie.

    Il s'installe où ?
    skuldleif posted the 08/13/2025 at 10:11 PM
    zekk C a Schaerbeek
    zekk posted the 08/13/2025 at 10:23 PM
    skuldleif https://www.digi-belgium.be/fr/abonnement-internet-fiber

    Fais lui encoder son adresse ici, ça lui dire s'il y a DIGI ou pas ou sinon il faudra aller vers Proximus et ses offres low-cost ( Scarlet et viking)
    newtechnix posted the 08/13/2025 at 10:36 PM
    Sinon tu as Starlink
    ouroboros4 posted the 08/13/2025 at 10:59 PM
    En belgique la fibre n'est pas aussi répandu que en France
    Et les prix...
