genre moi j'ai sosh , mais la j'aide mon frere a emménager en belgique il sait pas trop vers quelle opérateur internet pour se diriger , pareil pour le mobile aussi si vous avez des ptit tuyaux ca m’intéresse , merci d'avance!
posted the 08/13/2025 at 09:26 PM by skuldleif
à ça place j'irais voir chez Scarlet ou chez Viking, mais je ne suis pas sûr.
Il s'installe où ?
Fais lui encoder son adresse ici, ça lui dire s'il y a DIGI ou pas ou sinon il faudra aller vers Proximus et ses offres low-cost ( Scarlet et viking)
Et les prix...