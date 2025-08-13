Hell is Us est un action-RPG dans le genre Souls-Like, se déroulant dans le pays fictif de Hadea, ravagé par une guerre civile.
Le protagoniste, Rémi, un soldat natif de cette région mais ayant quitté le pays enfant, revient pour retrouver ses parents au milieu du chaos.
Il doit affronter des créatures surnaturelles appelées "Hollow Walkers", dans un univers mêlant science-fiction et éléments étranges, avec une emphase sur l'investigation et l'exploration d'un monde hanté par des monstres.
Cette nouvelle démo introduit plusieurs nouveautés, notamment des voix françaises plutôt réussies, qui apportent une immersion supplémentaire à l'expérience.
Dans un genre souls-like où les personnages principaux sont souvent muets, je trouve génial de voir le personnage principal s'exprimer, ajoutant une couche narrative bienvenue et rendant les interactions plus vivantes.
Pour ceux qui jouent à la manette, un conseil pratique : il est essentiel d'ajuster le décalage de rotation de la caméra dans les options.
Sans cela, un lag notable peut survenir entre l'appui sur la touche et la réaction à l'écran, ce qui pourrait perturber le confort de jeu.
Les cinématiques, quant à elles, tournent en 30 FPS, ce qui contraste avec le reste du jeu mais n'entrave pas l'ensemble.
Côté optimisation, développé sous Unreal Engine 5, Hell is Us tient la route : avec les textures en Ultra, les autres paramètres en Très élevé et le XESS en mode Qualité, j'ai réussi à avoir un framerate constant de 60 FPS, ponctué par de très rares chutes mineures.
Des micro-freezes surviennent très rarement. ils se présentent surtout lors de l'entrée dans de nouvelles zones vastes, mais ils restent espacés,discrets et très rares.
Globalement, l'optimisation est satisfaisante, bien qu'il y ait une marge d'amélioration pour un rendu encore plus fluide.
Le gameplay s'inscrit pleinement dans la veine des souls-like, avec les mécaniques classiques du genre : parades, roulades et une jauge d'endurance à gérer, etc.
Visuellement, les graphismes se révèlent joliment détaillés, avec des environnements qui capturent l'atmosphère de Hadea et renforcent l'immersion dans ce monde.
La démo se boucle en environ 1 heure à 1 heure 30, selon le rythme d'exploration, laissant un aperçu concis mais engageant.
Pour un premier contact, j'ai assez apprécier le jeu, avec une scénarisation assez grande et plusieurs cinématiques qui enrichissent le récit.
Le jeu complet sortira le 4 septembre, et il sera intéressant de découvrir ce que le jeu vaut vraiment.