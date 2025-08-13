Pearl Abyss a annoncé que la sortie de son jeu d’action-aventure en monde ouvert, Crimson Desert, initialement planifiée pour la fin de 2025 sur consoles et PC, est repoussée au premier trimestre 2026. Ce report permettra au studio sud-coréen de finaliser le projet dans les meilleures conditions.Le développement est actuellement concentré sur les enregistrements des voix et la certification des versions consoles, étapes indispensables avant le lancement. Pearl Abyss prévoit également de présenter le jeu à plusieurs événements majeurs : la Gamescom et la PAX West durant le mois d'août, puis au Tokyo Game Show en septembre, où il espère renforcer sa présence sur le marché japonais.Cette décision découle de délais plus longs que prévu liés à la coordination avec les partenaires pour la distribution physique, la finalisation des doublages et les processus de certification. Pearl Abyss explique que ce choix stratégique vise à assurer une sortie réussie et une expérience de qualité pour les joueurs. Le studio présente ses excuses pour ce retard et indique qu’une date officielle sera communiquée ultérieurement, au moment le plus approprié.En résumé, ce délai supplémentaire vise à offrir un produit plus abouti et à maximiser l’impact du lancement, avec une communication accrue prévue dans les prochains mois. Les joueurs peuvent donc s’attendre à découvrir un Crimson Desert optimisé et prêt à faire "forte impression".