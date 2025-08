Comme toujours à cette période de l'année, les trailers pour les jeux de baston pleuvent, on a droit cette fois au trailer de Lucy, qui sortira le 21 Août.On aura à priori également le même jour : un patch d'équilibrage ET le "vrai" Ranked Mode (enfin lol)Les devs ont aussi annoncé une 2.0 pour le jeu pour 2026, sûrement au lancement du dernier season pass du jeu.-------------------------Intro du Top 8 de l'EVO :Top 8 de l'EVO-------------------------Edit : Tokon aura une béta début septembre apparemment

posted the 08/03/2025 at 08:27 PM by mercure7