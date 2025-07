Mon Bordel Perso

Dans The Fantastic Four: First Steps, le MCU nous offre une première aventure solide des Quatre Fantastiques, avec ENFIN une introduction d'un Galactus au design cosmique impressionnant… mais sans jamais aller jusqu’au bout des références cosmiques de Marvel.



Son héraut, le Surfeur d'Argent, sélectionne les planètes pour l'absorption, sans qu’on ne nous explique ni le "pourquoi" ni le "comment" de leurs choix.



Une idée que je m'attendais était une référence des Célestes : lors de la séquence ou le vaisseau de Galactus absorbe une planète lointaine, pourquoi ne pas avoir glissé, dans les débris, les restes partiels d’un embryon céleste ?



Ça aurait parfait pour ancrer la menace de Galactus dans le même ordre cosmique que les Célestes. Galactus ne détruit pas que des planètes, il interfère avec le grand plan de l’évolution universelle.



Et surtout, fait un miroir symbolique avec le fait que Sue Storm est enceinte dans le film.



Je trouve dommage que cette n'est pas exploité dans le film, et aurait donner une justification possible des Célestes laissés en plan après Eternals.