1. [NS2] Mario Kart World – 130,537 / 1,495,609

2. [NS2] Donkey Kong Bananza – 127,905 / NEW

3. [NSW] Tamagotchi Plaza – 9,081 / 149,279

4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,152 / 6,381,356

5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 6,664 / 8,172,980

6. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 5,885 / 1,349,665

7. [NSW] Minecraft – 5,385 / 3,939,274

8. [NS2] Tamagotchi Plaza – 4,220 / 40,915

9. [NSW] Patapon 1 + 2 Replay – 3,248 / 12,119

10. [NSW] Hunter x Hunter: Nen x Impact – 3,174 / NEW



11. [PS5] Death Stranding 2 – 3,122 / 90,719

12. [NSW] Nintendo Switch Sports – 2,823 / 1,613,887

13. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 2,778 / 2,024,803

14. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 2,572 / 147,330

15. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma – 2,509 / 73,845

16. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 2,181 / 5,581,191

17. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 2,018 / 5,776,952

18. [NS2] Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – 2,002 / 27,433

19. [NS2] Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – 1,931 / 30,077

20. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 1,666 / 612,799

21. [NSW] Splatoon 3 – 1,658 / 4,455,532

22. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 1,642 / 2,393,089

23. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 1,484 / 375,324

24. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 1,480 / 1,419,442

25. [NSW] It Takes Two – 1,451 / 142,239

26. [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 1,380 / 1,213,137

27. [NSW] Raidou Remastered – 1,364 / 30,741

28. [NS2] Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Download Card) – 1,338 / 10,939

29. [NS2] Yakuza 0 Director’s Cut – 1,315 / 21,974

30. [PS5] Elden Ring Nightreign – 1,283 / 71,559



On notera l'ovni: Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Download Card) – 1,338 / 10,939