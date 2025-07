Solarr the PC Master

Marvel Politics et capes à la gomme : je rappelle que la Yaris GR est soumise à un malus tel que ce dernier est plus élevé que le coût de la voiture (42 000 € + ~ 48 000 € de malus =...... ) ; on en a quand même vendu autant que de Subaru en 2024... soit moins d'une centaine. Bravo aux politiques jetables qui ne se déplacent qu'en Jet et emmerdent ceux qui veulent se faire plaisir.Bon, la Yaris n'arrivepas à battre une Lancer Evolution V ou VI de fin 90... d'ailleurs, peu de voitures en 2025 en sont capables...Et en bonusLa Subaru Impreza GT 25 Stars est une édition limitée créée en 1999 pour célébrer les 25 ans de Subaru aux Pays-Bas.Seulement 160 exemplaires ont été produits, dont 40 en noir et 120 en bleu acier.