Dans le cadre d'un partenariat Nippo-Emiratis



Red Dunes Games, éditeur et développeur de jeux basé aux Émirats arabes unis, a annoncé une collaboration pluriannuelle avec ACQUIRE, développeur basé à Tokyo, afin de développer conjointement une série de propriétés intellectuelles originales "qui associent un savoir-faire japonais de classe mondiale à une vision créative audacieuse".



ACQUIRE est connu pour des titres tels que Tenchu, Way of the Samurai, AKIBA'S TRIP et Octopath Traveler.



RED Dunes Games a produit le jeu Samourai Pizza Cats



alors au programme:



"En tant qu'ACQUIRE, un studio qui valorise depuis longtemps l'originalité japonaise dans le développement de jeux, nous sommes ravis d'avoir trouvé un merveilleux partenaire en Red Dunes Games et de nous lancer ensemble dans un nouveau défi mondial audacieux", a déclaré Takuma Endo, PDG d'ACQUIRE. "Nous avons toujours cru au pouvoir de l'originalité. Aujourd'hui, avec Red Dunes, nous construisons quelque chose de vraiment international."



On peut rajouter que RED Dunes Games a déjà dans le passé travaillé avec des développeurs Japonais pour Black Finger JET et qui avait déjà vu l'implication d'Acquire.



La première vague de projets entre les co-développeurs est la suivante :



Projet Tremor - Des batailles de kaiju qui secouent les villes.

Projet Umbra - Chasses fantastiques sombres.

Projet Shadowcar - Un thriller d'espionnage sombre.