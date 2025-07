Annoncé par sa femme aujourd'hui l'acteur connu pour ses rôles emblématiques dans charmed, nip tuck ( le chirurgien casa nova Christian Troy) est décédé suite a un cancer a l'âge de 56 ans . Il avait joué notamment le vilain du premier film des 4 fantastiques aux côtés de Jessica Alba. Quelle merde ce cancer, mon adolescence et enfance en prennent un coup

posted the 07/04/2025 at 11:18 PM by kratoszeus