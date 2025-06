Star Citizen

Intitulée "Storm Breaker", l'Alpha 4.2 est sortie il y a quelques jours. Parmi les corrections et nouveautés introduites, c'est l'activité de type "bac à sable" qui focalise l'attention. Les joueurs doivent explorer des installations sur Pyro IV, en traversant de tempêtes radioactives pour y affronter des créatures irradiés, le tout sous une pluie torrentielle, la météo dynamique faisant ainsi son entrée fracassante dans le jeu.Cette mise à jour apporte un vaisseau de transport furtif, sans grand intérêt, et par ailleurs extrêmement onéreux pour ce que c'est (mais c'est un vaisseau alien, et ceux-ci sont habituellement plus chers que le reste). Si cela vous chante, l' Esperia Prowler Utility est proposé pour la modique somme de 300€ environ