Sortie hier (26/06) sur mobile et pc (steam).



J y joue sur Android pour l'instant.



Quel plaisir pour l'instant, c'est vraiment une version mobile de persona 5 que j'avais bien aimé sur PS4.



C'est même un peu trop ressemblant, même lenteur de progression, même dialogues très longs, beaucoup de reprises de musiques du 5, certains levels design comme les mémentos directement repris du 5.



Franchement ça fait plaisir de jouer à ce type de jeux gratuitement sur mobile, je jouais avec les paramètres moyens par défaut, c'était un peu flou, ça pixel un peu, mais ça restait correct. Et là j'ai mis les graphismes en high et j'ai l'impression de voir la version PS4 sur mon mobile.



Par contre, je suis à l'étranger pour le moment, le réseau est instable, je passe mon temps a voir le logo reconnexion en cours, c'est quand même abusé que le jeu ait besoin d'une connexion permanente, même pendant une cinématique, ca gâche le plaisir.



Y a plein de cinématiques en dessin animé comme dans le 5, je trouve ça super cool encore une fois.



J'ai dû jouer 3 ou 4h, je démarre a peine le 1er donjon.



A voir sur le long terme le côté gacha, on peut toujours avoir les créatures dans notre team , je viens d'avoir pixie, et c'est pas dans les loot box que je l'ai eu...



Je vois bien une boutique, mais zéro intérêt pour l'instant et de toute façon j'achète jamais dans les boutiques gacha...