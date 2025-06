Bonne nouvelle pour tous les fans de One Piece et les joueurs qui en avaient marre de vider leur batterie de téléphone en pleine session PVP : One Piece Ambition est enfin disponible sur PC !Plus besoin de squinter sur un petit écran ou de rager à cause d’un appel qui interrompt ton combo. Désormais, tu peux explorer Grand Line avec un clavier, une souris, et surtout… un écran digne de ce nom !Graphismes boostés : le jeu est plus fluide, plus beau, plus net. Tes persos préférés n’ont jamais été aussi stylés.Contrôles améliorés : oublie les doigts qui glissent, place maintenant tes skills comme un vrai stratège avec ton clavier.Synchronisation multi-plateforme : tu peux reprendre ta progression mobile sur PC, sans rien perdre !Moins de surchauffe, plus de gameplay : ton téléphone va enfin respirer un peu pendant que ton PC prend le relais.Le jeu est disponible directement via le client officiel (souvent via un installateur dédié en chinois) ou via certaines plateformes partenaires.La version PC est pour l’instant disponible en chinois, mais les fans s’organisent déjà pour proposer des patchs et guides communautaires. Patience, les options internationales pourraient suivre...Alors, prêt à libérer ton Haki... depuis ton bureau ?One Piece Ambition sur PC, c’est plus que jamais le nouveau terrain de jeu des capitaines en quête de gloire et de fortune !