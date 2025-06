Selon des sources proches du dossier, Tencent étudie actuellement une potentielle acquisition de Nexon, géant sud-coréen du jeu vidéo à l’origine de MapleStory, Dungeon & Fighter, The First Descendant, Blue Archive ou plus récemment The First Berserker: Khazan. Le conglomérat chinois, déjà partenaire de Nexon sur plusieurs projets, aurait récemment approché la famille du fondateur décédé, Kim Jung-ju, afin d'explorer une reprise de contrôle via leur holding familial NXC Corp., qui détient indirectement plus de 44% de Nexon.La famille Kim, qui possède également 67,6% de NXC Corp., est en pleine réflexion sur l’avenir de sa participation, bien que rien ne garantisse qu’un accord verra le jour. D’autant que l’actionnariat s’est complexifié depuis le décès de Kim en 2022, avec une partie des parts transférées au gouvernement sud-coréen pour régler un important impôt sur l’héritage. Une tentative de vente par les autorités n’a d’ailleurs pas trouvé preneur jusqu’ici.Ce potentiel rachat intervient alors que Tencent, déjà recalé en 2019 sur ce même dossier, multiplie ses investissements en Corée du Sud. Le groupe chinois a récemment acquis près de 10% de SM Entertainment, profitant d’un assouplissement des restrictions sur la culture pop sud-coréenne en Chine. De son côté, Nexon, introduit en bourse au Japon en 2011, affiche une valorisation d’environ 15 milliards de dollars, malgré une baisse notable depuis son pic de 2021.