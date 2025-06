Série gros budget d'Apple s'inspirant d'une série culte du monde de la SF.Ayant lu 3 ou 4 des bouquins j'avoue être emmerdé entre digression importante et fautes de choix.Le problème est que si cette série ce serait appelé Orbital Univers ou Final Frontier Galaxie cela ne m'aurait pas posé problème et aurait eu un succès mérité pour ce qu'elles auraient été ( donc rien à voir avec Fondation) d'autant qu'on a 1 ou 2 excellente idée qui pouvait porter cette série Apple sans avoir à dire que c'est le Fondation d'Asimov.Donc voici le nouveau trailer qui présente la saison 3 qui semble vraiment prometteuse avec donc une des parties les plus importantes du cycle Fondation: "Le Mulet" un télépathe qui comme un grain de sable va remettre en cause tous les fondements de la psycho-science, le tout sort le 11 juillet: