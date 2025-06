Bonjour Gamekyo,



Je voudrais poser une question aux personnes qui possèdent la NS2 avec la nouvelle manette NGC.



Le pad fonctionne t-il avec d'autres jeux que les jeux de l'abonnement Nintendo (Zelda TWW et F-Zero) ?



Concernant les joystick non cliquable est-il possible de mapper les boutons à notre guise comme pour les nouveaux JC et la manette pro 2 de la S2 ?



Merci d'avance.