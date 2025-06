Hello, je ne fais jamais ça d'habitude parce qu'une recherche approfondie sur internet voir Youtube suffit pour trouver réponse à tout.Néanmoins, le cas de la switch 2 est assez unique, vu qu'elle n'est officiellement disponible que depuis 48H grand max.Donc mon problème. La console détecte bien ma TV (HDR, 4K, 120hz, ALLRM etc.), mais absolument pas mes hauts parleurs et ma config avec ma barre de son LG S40TR (du 4.1).Résultat, j'ai juste du stéréo. Je déteste faire ça mais j'ai même demandé à ChatGPT qui affirme qu'elle ne fait que du stéréo comme sa grande soeur (le 5.1 via écouteur only), pourtant les infos officielles et l'interface laissent à penser que ça devrait supporter du son surround sans condition.J'demande pas un dépannage pas à pas ou des conseils de config (je teste tout). Ma question est simple:Avez-vous aussi une switch 2 qui ne détecte que 2 haut parleur via son "test de sortie"?PS: en passant, le son surround en mode portable est bluffant