Voilà la switch 2 est dorénavant disponible, et certains d'entre vous ont la chance de pouvoir y jouer .Mise à part Mario kart, pour ceux qui ont des cyberpunk ou des Street fighter 6 pouvez-vous me confirmer si vous pensez que cette switch 2 est vraiment un petit monstre d'optimisation à défaut d'être monstrueusement puissante. êtes-vous bluffé ? Est-ce que l'ergonomie est vraiment meilleur qu'avant? est-ce que les HD vibrations 2 sont meilleures que les précédentes? J'aimerais tenter le saut j'attends un peu les retours. Merci de vos réponses

posted the 06/05/2025 at 11:58 AM by elicetheworld