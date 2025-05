Bien

Pas bien

Conclusion

Ce n'est pas sans une certaine mini émotion que je pond ce test:L'ère PS360fut l'apogée des consoles pour moi, aprés je suis passé en mode ultra instinct: PCEt Dead Rising fait partie des derniers diamants que j'ai connu sur 360, d'ailleurs j'ai prit exprès la version XSX que la version PS5/PC pour marqué le coup (enfin j'aurais prit la version PC si les consoles étaient toujours en dessous du PC graphiquement). J'ai même foutu le thème dynamique 360 pendant le jeu^^- Le nom bien choisie: "Deluxe remaster" et non pas "remake"...- Graphiquement boulversifiant- Gameplay modernisé a 90%- Avancer le temps- La VF, avec discours audio des PNJ- Possibilité de sauté les dialogues des PNJ/survivants, trés utile.- Beaucoup de bug de collision corrigé, en particulier quand on tien la main d'un boulet- Des escaliers ajouté a l'entrée de la planque- Le skin du gros boucher blanc qui remplace le gros chinois, moins intimidant mais réussi- Le centre commerciale plus peuplé que GTA 5 et l'Inde réunis- Jesse en 4K- Le thème Justified toujours au top 18 ans aprés- Le costume d'Ashley RE4 fera plaisir a nos amis LGBT- SUPER court enfaite! Dans mes souvenirs la durée était plus longue...- La nouvel tête de Frank "vieux", un mix entre Sarko et Dechavanne- Le skin "jeune" de Frank en 720p payant et non customisable pendant la partie- Le "bug" des prisonniers toujours la, les mecs reviennent et pas en zombies- Le gros chinois nous manquera quand même- La caméra de Frank ne fait plus de photo pornhub- La deluxe édition pas si deluxe, que des costumes ridicules et celui de Chuck et Frank jeune pas inclusJ'ai découvert un "glitch" pour augmenté le niveau jusqu'à 15 dés le début. Quand le vieux geule pour barricadé l'entrée, il y a un angle entre lui et un autre PNJ si on photographie de prés, la photo capture assez de tête pour donné entre 800 a 2000 PP(exp).J'aurais pu lui foutre un 21/20 facile si la deluxe édition ne m'avait pas autant dégouter! Mais bon, j'ai eu le même plaisir a y joué 18 ans aprés. Mais la vrai question est:Honnétement ? Ben a moins de juste revoir Jean-Vincent Placé obèse, Frank jeune ou des graphismes/gameplay vieillot, oui l'original est devenu obsolète. Maintenant: Dead Rising 2 DR siouplé!