Le site officiel du jeu Everywhere, projet ambitieux développé sous Unreal Engine 5 et présenté à l’origine comme un concurrent de Roblox, redirige désormais automatiquement vers celui de MindsEye, un autre jeu développé par le studio Build a Rocket Boy de Leslie Benzies, ancien producteur vedette de Grand Theft Auto. Ce changement "inattendu" soulève de sérieuses interrogations sur l’avenir d’Everywhere, dont le développement a été marqué par de nombreux revers.Pensé comme une plateforme immersive mêlant monde ouvert, création communautaire et expériences variées, Everywhere devait à l'origine servir de socle à MindsEye, une expérience narrative plus traditionnelle, intégrée au sein même du jeu principal. Mais les réactions très négatives aux différentes phases de test d’Everywhere, combinées à des retards considérables, ont conduit à une décision stratégique radicale : sortir MindsEye de manière indépendante sur PS5, Xbox et PC, reléguant Everywhere au second plan, voire à l’abandon.Ce revirement arrive malgré des levées de fonds colossales, plus de 100 millions de dollars, dont 110 millions rien que lors du dernier tour de financement, qui avaient placé de grands espoirs dans le projet. La disparition pure et simple du site d’Everywhere, désormais remplacé par celui de MindsEye, donne un signal peu rassurant : sauf immense succès de MindsEye, il paraît difficile d’imaginer que ce chantier aux allures de gouffre financier puisse continuer.