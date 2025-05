vient de mettre à disposition les 4 derniers chapitre du novelVous pouvez les lire sur ce site là:Pour ceux qui se demandent que devient Yonah à la fin de Nier replicant, vous êtes pas prêt...Pour arriver aux chapitres spécial et 7, il vous faudra retirer le mot light dans l'url du chapitre 6!Ensuite pour ceux qui cherche une traduction correcte, il y'a une personne qui a déjà trad 3 chapitre en anglais voila son twitter. On déplore que Square-Enix n'a même pas fait de traduction en anglais eux-même ces feignants[url][/url]

posted the 05/02/2025 at 11:50 AM by lion93