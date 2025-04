Il m’arrive parfois de commander à l’étranger, par moment j’ai par exemple Fedex ou un autre transporteur à payer mais par moment et je n’ai jamais rien capté à cette histoire. Par exemple un coup sur ebay, j’ai commandé une figurine au Japon sur une saison de Super Sentai, je n’ai rien eu à payer !



Hier j’ai commandé un objet au Royaume Uni sur ebay, j’ai eu les frais de la livraison et les frais d’importation. Logiquement pour cette dernière commande je n’ai rien d’autre à payer non ?