Après un long développement et des performances incroyables ''L'aventure des pingouins'' est disponible sur le PS store pour la modique somme de 149,99 euros.Je ne connais pas ce jeu de merde, où le studio qui à créé ce Scam. Mais aujourd'hui trouver des jeux à 90 euros ça ne gêne pas. Alors Pourquoi pas un jeu merdique à 149,99 euros ?Shanks tu peux l'acheter et nous faire un test ?On à tous hâte de le lire. En plus c'est l'édition ''premium''https://store.playstation.com/fr-fr/product/UB0487-CUSA53943_00-0110618732735319