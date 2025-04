C'est QUOI cette dinguerie ??? Je suis largué dans le domaine des puces ARM mais un des membres du site (lastboss) m'a fait découvrir cette puce ainsi que Winlator qui permet de lancer des jeux PC sur Android et qui fait tourner les émulateur à une vitesse jamais vue jusqu'à présent.J'ai encore du mal à croire que les puces pour mobiles sont arrivés à un tel niveau, j'ai la mâchoire qui décroche.

posted the 04/15/2025 at 07:02 PM by sussudio