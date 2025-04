D'abord prévu pour le 8 avril, la date de début des précommandes avait été repoussée sans donner aucune date.C'est désormais chose faite!Les précommandes débuteront finalement le 8 mai aux USA et au Canada(avec des conditions d'accès bien spécifique comme chez nous).Par contre même si toujours prévu au prix de 469,99 et 509,99 dollars, le store de Nintendo ne donne pour l'instant aucun prix ni pour la console ni pour les accessoires.La prudence reste donc de mise face à une possible hausse des prix...