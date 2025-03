Selon Jason Schreier de Bloomberg, Warner Bros. Discovery a annulé une extension de Hogwarts Legacy, initialement prévue pour cette année aux côtés d’une Definitive Edition. Cette décision s’inscrit dans une vaste restructuration de la division jeux vidéo du groupe américain.D’après des sources internes, le projet a été abandonné en partie parce que son contenu n’était pas jugé suffisamment conséquent pour justifier son prix. L’extension, développée par Avalanche Software en collaboration avec Rocksteady Studios, devait notamment réintégrer un arc narratif coupé du jeu original.Warner Bros., qui cherche à redresser ses finances après une année 2024 difficile, a récemment fermé plusieurs studios et annulé un jeu Wonder Woman. Toutefois, l’éditeur entend continuer à capitaliser sur ses franchises phares, dont Harry Potter.Avec plus de 34 millions de copies vendues, Hogwarts Legacy demeure un immense succès pour Warner Bros. Discovery, et sa suite est toujours en développement.