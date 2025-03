Annonce difficile pour ceux qui attendent l'extension de Hogwarts Legacy.On apprend via Bloomberg que Warner aurait abandonnée l'extension prévu pour le jeu.En cause "la crainte que la quantité de contenu prévue ne justifie pas le prix envisagé"A titre d'information le jeu s'est écoulé à plus de 34 millions d'exemplaires dans le monde...